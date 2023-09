Sau vụ cháy chung cư mini, Hà Nội kiểm tra dấu hiệu vi phạm của 3 tổ chức Đảng

(VTC News) -

Ngày 15/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có văn bản chỉ đạo việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân, Đảng ủy phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025.

Trước đó, đêm 12/9, tòa nhà chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương. Ngôi nhà có diện tích khoảng 200 m2, cao 9 tầng, 1 tum, là nơi cư trú của khoảng 150 người.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Kết quả điều tra ban đầu của công an thành phố xác định, ngôi nhà xảy ra cháy có những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng, quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Ngày 13/9, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), chủ tòa nhà chung cư mini nêu trên.

Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức Đảng nêu trên nhằm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Ủy ban kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hà Nội sẽ kiểm tra, xem xét, xử lý theo quy định đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan để xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại nhà số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Đoàn Kiểm tra gồm 12 người, đại diện Thường trực UBKT, các nhân sự lãnh đạo, cán bộ UBKT Thành ủy Hà Nội, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương và Cục cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an...

Thành ủy Hà Nội phân công ông Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương làm Phó trưởng Đoàn Thường trực.