Sau đợt nắng nóng, miền Bắc lại đón gió mùa đông bắc vào cuối tuần

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc và miền Trung sẽ kéo dài đến 27/4. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến 35-37 độ C, vùng núi cao có nơi trên 39 độ C. Các ngày sau đó, nền nhiệt giảm dần.

Đến khoảng đêm 30/4 ngày 1/5, Bắc Bộ khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc gây mưa dông, vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to. Từ ngày 1/5, toàn khu vực trời chuyển mát, vùng núi chuyển lạnh.

Khoảng ngày 29/4 đến 1/5, rãnh áp thấp đi qua khu vực Nam Bộ nối với một vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông có xu hướng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới/bão.

Miền Bắc khả năng xuất hiện gió mùa Đông Bắc trong hai ngày 30/4 và 1/5. (Ảnh minh hoạ)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5:

Các tỉnh Bắc Bộ từ 30/4 đến 1/5 mưa rào và dông, vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung từ chiều tối 30/4 đến sáng 1/5). Ngày 1/5, trời chuyển mát, vùng núi chuyển lạnh. Từ 2/5 đến 3/5, trời ít mưa, trong đó ngày 3/5 trời nắng. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển Trung Bộ ngày 30/4 ít mưa ở phía Bắc, ngày nắng; phía Nam mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Từ 1- 3/5 mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to; khu vực Trung và Nam Trung Bộ ngày 1/5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ 30/4 đến 3/5 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối); Tây Nguyên ngày 1/5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội từ 30/4 đến 1/5 mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Mưa dông tập trung vào đêm 30/4 và sáng 1/5. Ngày 1/5 trời chuyển mát. Từ 2/5 đến 3/5 trởi ít mưa, trong đó ngày 3/5 trời nắng. Trong cơn dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP.HCM từ 30/4 đến 3/5 mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Mưa dông tập trung vào chiều và tối. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.