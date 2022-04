Bắt đầu đợt nắng nóng kéo dài, bức xạ tia cực tím tăng cao

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (23/4), nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đang tăng dần. Ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Từ 24-27/4, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ và từ 25-27/4 ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Riêng vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17h.

Nhiệt độ tại các tỉnh, thành Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đang tăng dần, có nơi 37 độ C, cần theo dõi và phòng tránh từ cảnh báo bức xạ tia cực tím. (Ảnh minh họa)

Từ 25-26/4, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-16h.

Khu vực Hà Nội: Từ 25-26/4, có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-16h.Ngoài ra, từ hôm nay (23/4) - 28/4, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng đưa ra cảnh báo chỉ số cực đại bức xạ tia cực tím và tiềm năng nhiệt.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày hôm nay (23/4), chỉ số tia cực tím (UV) cực đại hầu hết các tỉnh trên cả nước đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao, riêng khu vực Hạ Long chỉ số UV ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình.

Trong 3 ngày tới, chỉ số UV cực đại ít thay đổi, tất cả các tỉnh trên cả nước đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao, đặc biệt khu vực Trung Bộ chỉ sốUV cực đại đạt ngưỡng 10.