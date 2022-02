Sau 2 tuần mở cửa trường, tỷ lệ giáo viên, học sinh mắc COVID-19 tăng mạnh

(VTC News) -

Tại cuộc họp trực tuyến về mở cửa trường học an toàn ở các địa phương do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì sáng nay (17/2), đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, sau Tết Nguyên đán, tỷ lệ giáo viên, học sinh mắc COVID-19 ở một số địa phương tăng mạnh. Điển hình Hải Phòng 9.649 ca, Hà Tĩnh 675 ca, Nghệ An 298 ca, Thanh Hoá 2.359 ca... Nhiều cơ sở giáo dục phải chuyển đổi hình thức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tuy nhiên, một số cơ sở giáo dục vẫn đang lúng túng khi xử lý các trường hợp học sinh F0, F1. Việc khoanh vùng xác định F1 chưa hợp lý dẫn đến nhiều học sinh phải nghỉ học trên lớp, chuyển sang học trực tuyến, cá biệt có nơi cho cả lớp hoặc cả khối dừng học trực tiếp khi phát hiện F0 trong lớp.

Tính đến hết ngày 16/2, hơn 21 triệu học sinh học trực tiếp (tỷ lệ 93,71%). Hiện 54/63 tỉnh, thành tổ chức cho toàn bộ trẻ mầm non học trực tiếp, còn 9 tỉnh, thành phố chưa tổ chức gồm: Hậu Giang, Trà Vinh, Hưng Yên, Vĩnh Long, Hà Nội, Phú Yên, Đà Nẵng, An Giang, Tiền Giang.

Theo kế hoạch, từ ngày 21/2, ở cấp mầm non, 59/63 tỉnh, thành phố cho toàn bộ trẻ mầm non học trực tiếp. Còn 4 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, An Giang, Tiền Giang đưa ra kế hoạch cho trẻ em mầm non đi học trong tháng 2 nhưng chưa xác định được thời gian cụ thể.

Với cấp Tiểu học: 59/63 tỉnh, thành phố cho học sinh tiểu học học trực tiếp (Hưng Yên chỉ tổ chức khối lớp 1; Vĩnh Long chỉ tổ chức khối lớp 5). 4 tỉnh, thành phố chưa tổ chức gồm: Hậu Giang, An Giang, Đà Nẵng, Tiền Giang. Tỷ lệ học sinh đến trường học trực tiếp đạt 93,65%.

Với cấp THCS: 63/63 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trực tiếp (riêng TP Hà Nội cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 các huyện ngoại thành thành đi học trực tiếp; tỉnh Vĩnh Long học sinh khối 6,9 đi học trực tiếp). Tỷ lệ học sinh đến trường học trực tiếp đạt 94,41%.

Với cấp THPT: 63/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp. Tỷ lệ học sinh đến trường học trực tiếp đạt 99,0%.

Bộ GD&ĐT cho biết, một số địa phương chưa quyết định mốc thời gian cụ thể cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học đến trường do còn quan điểm khác nhau về thời gian, thời điểm, cách thức, quy mô mở cửa.

Từ ngày 21/2, theo kế hoạch cấp Tiểu học: 62/63 tỉnh, thành phố cho học sinh học trực tiếp, tỉnh Tiền Giang chưa xác định thời gian cụ thể. Cấp THCS: 63/63 tỉnh, thành phố cho 100% học sinh đi học trực tiếp.

Mặt khác, một số địa phương yêu cầu 100% học sinh phải xét nghiệm COVID-19 trước khi đến trường học trực tiếp, phần lớn kinh phí do phụ huynh chi trả gây phản ứng không cần thiết (một số huyện tại Thanh Hoá, Bà Rịa - Vũng Tàu). Các chuyên gia y tế, Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế chỉ khuyến cáo xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và có yếu tố dịch tễ, không cần xét nghiệm 100% học sinh, đặc biệt không cần thiết xét nghiệm với trẻ em mầm non.

Đánh giá chung về tình hình triển khai cho học sinh học tập trực tiếp, Bộ GD&ĐT cho rằng, chủ trương kiên quyết mở cửa trường học đưa học sinh tới trường học trực tiếp nhìn chung được xã hội, nhà giáo, phụ huynh, các chuyên gia... ủng hộ, đồng tình, được đánh giá là đúng lúc và kịp thời.