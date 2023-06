Sạt lở kinh hoàng khiến 2 người chết ở Đà Lạt: Tạm đình chỉ Trưởng phòng Quản lý đô thị

(VTC News) -

Liên quan đến vụ việc sạt lở công trình tại hẻm 36 Hoàng Hoa Thám (phường 10, TP Đà Lạt) làm 2 người chết và nhiều ngôi nhà hư hỏng, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có chỉ đạo hỏa tốc để khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp xử lý đối với phần kè chắn đất còn lại, bảo đảm không để tiếp tục sạt trượt.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND TP Đà Lạt tổ chức thăm hỏi, động viên, cứu chữa đối với những gia đình có người bị thương, tổ chức an táng đối với người không may tử vong trong vụ việc. Yêu cầu đình chỉ xây dựng toàn bộ các công trình tại khu vực sạt lở và các công trình cấp phép xây dựng mà có độ dốc lớn, độ chênh taluy âm/dương lớn có nguy cơ sạt lở để rà soát, quan trắc mức độ an toàn.

Yêu cầu tạm đình chỉ công tác đối với Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Đà Lạt để kiểm tra, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân cán bộ này và tập thể, cá nhân liên quan trong việc cấp phép xây dựng và kiểm tra giám sát xây dựng khu vực nêu trên.

Hiện trường vụ sạt lở.

Dừng cấp phép xây dựng đối với các công trình ở vị trí có độ dốc lớn, chênh lệch taluy âm/dương cao, có nguy cơ sạt lở, không đảm bảo an toàn. Chịu trách nhiệm toàn bộ về việc cấp phép xây dựng đối với các công trình tại những khu vực này.

Trước đó, khoảng 3h sáng 29/6, tại hẻm 36 đường mới Hoàng Hoa Thám (phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ sập taluy do mưa lớn làm sập 1 ngôi nhà, 1 ngôi nhà bị nghiêng và 1 ngôi nhà bị vỡ tường.

2 công nhân ngủ lại để trông coi công trình bị vùi lấp gồm: bà N.T.H.V (SN 1978) và ông P.K (SN 1976), cùng ngụ huyện Hòa Phú (tỉnh Phú Yên). Đến trưa 29/6, thi thể của hai người này được tìm thấy.

Ngoài ra, tại thời điểm xảy ra sạt lở, trong ngôi nhà bị nghiêng có 5 người đang ở, 3 người kịp thoát ra ngoài, 2 người bị mắc kẹt. Đến 4h30 sáng 29/6 nạn nhân được lực lượng chức năng thực hiện giải cứu ra ngoài và đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cứu chữa, điều trị.

Được biết, các ngôi nhà còn lại thời điểm xảy ra vụ sạt lở hiện chưa có người sinh sống. Sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường 10 di dời khẩn cấp 3 hộ dân lân cận khu vực sạt lở ra khỏi nơi nguy hiểm.

Ngoài vụ sạt lở nói trên, tại phường 3, phường 5 (TP Đà Lạt) cũng xảy ra sạt lở tại hàng loạt vị trí như đường Đặng Thái Thân, Đống Đa, Triệu Việt Vương, An Bình, Ba Tháng Tư… với nhiều mức độ thiệt hại khác nhau. Hiện có 3 căn nhà bị sập, 1 người bị thương và cây cối ngã đổ.

BẢO HƯNG