Hà Anh ‘Bánh đúc có xương’ giải thích chuyện cưới chạy bầu khi 21 tuổi

Đỗ Hà Anh (sinh năm 1997) là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh. 9X từng là diễn viên nhí xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Bánh đúc có xương, Chiều ngang qua phố cũ...

Được nhiều người biết đến từ khi còn nhỏ, song Hà Anh không theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Năm 2018, khi đang là sinh viên Đại học Luật Hà Nội, Hà Anh lên xe hoa về nhà chồng khiến nhiều người bất ngờ. Thời điểm đó, 9X dính tin đồn cưới "chạy bầu", cưới chồng đại gia...

Hai năm kể từ khi làm vợ và lên chức mẹ, Hoài Anh của Bánh đúc có xương có buổi chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân. Với 9X, yêu và cưới như hơi thở, còn kết hôn là một trong những điều xứng đáng nhất của tuổi trẻ.

"Tôi và chồng vẫn sinh hoạt như bình thường, không dùng đồ hiệu, ít đi ăn uống hay du lịch sang trọng, như thế có được gọi là cưới chồng đại gia không?", Hà Anh nói.

Diễn viên nhí Hà Anh hiện đã là vợ, là mẹ, và ít tham gia hoạt động nghệ thuật.

Kết hôn năm 21 tuổi hoàn toàn nằm trong kế hoạch

Hà Anh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội trong gia đình có bố mẹ làm công chức. Cũng vì thế, 9X quyết định thi Đại học Luật Hà Nội - một ngành nghề "nghiêm túc" theo lời miêu tả của cô. Hà Anh là thuộc nhóm sinh viên nổi bật của trường, thường xuyên tham gia các hoạt động tập thể, cộng đồng.

Bén duyên với màn ảnh từ những ngày còn nhỏ, Hà Anh bày tỏ sự biết ơn và khẳng định nghệ thuật luôn là một phần trong mình. "Định hướng lâu dài tôi muốn theo đuổi nghề khác. Tuy nhiên, ống kính, màn ảnh như cái hồn từ ngày nhỏ nên có cơ hội, tôi vẫn tham gia", Hà Anh nói.

Trong những năm tháng sinh viên, 9X vẫn "tranh thủ" tham gia hai bộ phim truyền hình: Giọt nước mắt muộn màng và Chiều ngang qua phố cũ.

Tháng 7/2018, khi đang là sinh viên năm thứ ba, Hà Anh lên xe hoa về nhà chồng. Thông tin thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Cũng từ đây, có không ít tin đồn xoay quanh cuộc hôn nhân của 9X. Nhiều người cho rằng Hà Anh cưới "chạy bầu", cưới chồng đại gia...

Thời điểm đó, diễn viên Bánh đúc có xương không lên tiếng giải thích hay chia sẻ nhiều. Hiện tại, Hà Anh đã làm vợ được hai năm, có con gái đầu lòng - bé Đậu một tuổi. Nhìn lại hành trình kể từ khi lên xe hoa, 9X khẳng định: "Kết hôn là một trong những quyết định xứng đáng nhất của tôi".

Hà Anh cho hay không ai có thể "làm dâu trăm họ" nên không để ý nhiều tới những lời bàn tán tiêu cực.

"Việc kết hôn hoàn toàn nằm trong kế hoạch của vợ chồng tôi và gia đình hai bên. Ngay khi chúng tôi bắt đầu mối quan hệ đã xác định đây là mối quan hệ nghiêm túc.

Một thời gian sau, khi cảm thấy thật sự sẵn sàng thì hai gia đình gặp gỡ để bàn chuyện. Chọn năm 2018 vì năm đó tôi hợp tuổi để kết hôn, nếu không phải năm 2018 thì phải chờ tận 2020", Hà Anh giải thích.

Cũng nhờ lập gia đình, 9X có hứng với chuyện bếp núc. Cô không ngần ngại chia sẻ trước khi làm vợ chỉ biết "úp mì tôm". Tuy nhiên, mọi thứ như thay đổi 180 độ khi về nhà chồng. Hà Anh thích tìm hiểu, nấu nướng, làm những món khó và có niềm đam mê đặc biệt với công việc đứng bếp.

Là cô gái mạnh mẽ và từng làm nghệ thuật, Hà Anh biết chọn lọc cách suy nghĩ, đối diện với vấn đề và các tin đồn xung quanh. 9X khẳng định: "Không ai có thể làm dâu trăm họ. Kết hôn là việc cả đời và chuyện vui của hai bên gia đình. Tôi không để ý đến lời bàn tán để niềm hạnh phúc được trọn vẹn".

"Tôi không chia sẻ gì về việc bàn hôn lễ, chọn địa điểm tiệc cưới, đi đặt tiệc và thử đồ ăn, chụp ảnh cưới, đặt may áo dài, váy cưới và cả kế hoạch chuẩn bị có em bé trong khoảng nửa năm trước hôn lễ.

Thậm chí, tôi còn cẩn thận tới nỗi thiệp cưới in xong rồi mới gọi và nhắn tin cho mọi người, chính thức up ảnh pre-wedding lên mạng".

Hà Anh nói thêm cuộc hôn nhân của cô kể từ lúc gặp nhau, quen nhau, yêu nhau, rồi cưới nhau, cứ tuần tự, bình bình, như nước chảy mây trôi, như điều tất dĩ ngẫu. 9X chưa từng có cảm giác ngại ngùng dù là từ những ngày đầu tán tỉnh, không chút lo lắng khi về ra mắt, thấy bình thường khi hai nhà bàn chuyện lâu dài, và cũng chẳng chút hồi hộp trước ngày đám cưới.

Diễn viên nhí năm nào khẳng định kết hôn là việc xứng đáng trong tuổi trẻ.

Phù hợp là diễn viên, sinh viên và cả việc làm vợ, làm mẹ

Khi được hỏi về cảm giác bỡ ngỡ sau kết hôn, Hà Anh cho rằng cô là người khá giỏi cân bằng cuộc sống. "Ở mỗi giai đoạn, mỗi thời điểm, tôi sẽ dành sự ưu tiên cho một việc, một vai trò nhất định mà bản thân cảm thấy quan trọng ở thời điểm đó", 9X nói.

Nửa kia của Hà Anh là thế hệ 9X đời đầu, làm công chức, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Cô từ chối chia sẻ thông tin cá nhân của chồng. Nói về tin đồn bạn đời là đại gia, diễn viên Bánh đúc có xương cho rằng hầu hết cô gái nào theo đuổi nghệ thuật đến khi lập gia đình đều dính tin đồn này.

Tuy nhiên, với Hà Anh, được đồn cưới đại gia cũng tốt, vì không phải ai cũng có khả năng quen biết những chàng trai có điều kiện. "Vợ chồng tôi cưới nhau về cũng học cách tính toán chi tiêu hàng tháng, nhất là sau khi có bé Đậu. Bọn tôi không dùng đồ hiệu, ít khi du lịch hay ăn uống sang trọng. Thế có phải đại gia không nhỉ?", cô nói.

Hà Anh cho rằng việc giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhà chồng không khó, nhưng cũng không dễ. 9X luôn cố gắng sống thật, yêu thương gia đình chồng như gia đình mình.

"Bố mẹ chồng tôi cũng không nề hà hay khắt khe, khách sáo, mà thật sự coi tôi như con gái trong nhà. Hai người dạy chồng tôi, em gái chồng tôi ra sao, thì cũng dạy tôi như vậy. Có nhiều khi ba anh em cùng ngồi nghe 'mắng' như lúc ở nhà hồi bé vậy", cô kể.

Diễn viên Bánh đúc có xương nói thêm, với cô, tình yêu thật sự khi bạn được là chính bản thân ở cạnh người mình yêu. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà cả hai không cố gắng.

Về phần Hà Anh, cô dành nhiều thời gian chăm lo gia đình, con cái, điển hình như việc học nấu thêm món ngon mỗi ngày bởi mâm cơm chính là "ngọn lửa gia đình".

Hai con người xa lạ, hai môi trường sống khác nhau, tính cách khác nhau, thói quen khác nhau, về chung sống, làm quen với những mối quan hệ chung, mối lo chung, không tránh khỏi những bất đồng. Vợ chồng Hà Anh luôn cố hết sức để chia sẻ, học cách lắng nghe nhau trong mọi hoàn cảnh.

Hiện tại, Hà Anh "bằng lòng" với những gì cô đang có. 9X duy trì việc học chứng chỉ luật sư, dành thời gian giữ "tổ ấm nhỏ" và quay lại diễn xuất nếu có duyên. Cô gái Hà thành thể hiện sự vui vẻ, hạnh phúc và trưởng thành, khác xa với những vai diễn trên màn ảnh nhỏ.