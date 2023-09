Sao hạng A của Hàn Quốc lần đầu tiên gặp mặt người hâm mộ Việt

(VTC News) -

Lee Jong Suk Fanmeeting tour 2023 - Dear. My with do BOM Entertainment tổ chức vào ngày 21/10 tại TP.HCM. Tour gặp gỡ người hâm mộ của Lee Jong Suk khởi đầu ở HongKong (Trung Quốc) vào 1/7/2023. Những buổi fanmeeting trước đó của nam nghệ sĩ tại các nước trên thế giới luôn được săn đón, cháy vé.

Lần đầu tiên Lee Jong Suk gặp gỡ khán giả Việt.

Vé cuộc giao lưu fanmeeting của nam diễn viên được mở bán trực tiếp trên Ticketgo từ 12h trưa ngày 25/9. Mức giá thấp nhất là 1,5 triệu đồng cho khu ngồi hạn chế tầm nhìn, xa sân khấu nhất. Các khu vực có chỗ ngồi gần sân khấu, thuận lợi hơn trong việc thưởng giao lưu với thần tượng có mức giá tăng dần, lần lượt là 2 triệu, 3,8 triệu và 4,6 triệu đồng.

Lee Jong Suk sinh năm 1989, là một trong những nam tài tử Hàn Quốc nổi tiếng và được yêu mến hàng đầu hiện nay. Bước chân vào giới giải trí với tư cách người mẫu, anh rẽ ngang sang nghiệp diễn và nhanh chóng trở nên nổi tiếng với hàng loạt bộ phim thành công như Học đường, Đôi tai ngoại cảm, Bác sĩ xứ lạ, Khi nàng say giấc, Hai thế giới, Big Mouth… Anh luôn luôn nằm trong top các nam diễn viên được săn đón nhất tại Hàn Quốc.

Lee Jong Suk là diễn viên hạng A của Hàn Quốc.

Lee Jong Suk theo học và tốt nghiệp chuyên môn Nghệ thuật điện ảnh chuyên nghiệp tại Đại Học Konkuk. Anh từng tham gia tuyển diễn viên vào đài truyền hình SBS TV khi chỉ mới là học sinh trung học.

Hoạt động trong lĩnh vực người mẫu với chiều cao lý tưởng cùng khuôn mặt đẹp, Lee Jong Suk nhanh chóng là gương mặt được nhiều nhà thiết kế lựa chọn. Anh cũng là một trong những nam người mẫu trẻ nhất tham gia chương trình Seoul Collection.

Năm 2010, Lee Jong Suk chính thức ra mắt với vai trò diễn viên ở cả màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng. Anh góp mặt vào phim truyền hình Prosecutor Princess (Nữ công tố viên sành điệu) với vai phụ Lee Woo Hyun - một điều tra viên làm việc tại văn phòng công tố. Ở lĩnh vực điện ảnh, anh tham gia bộ phim kinh dị Ghost (Hồn ma) với vai Baek Hyun Wook.

Nam diễn viên đảm nhiệm vai phụ trong bộ phim nổi tiếng Secret Garden (Khu vườn bí mật) nhưng tính cách thú vị của nhân vật Han Tae Sun đã giúp Lee Jung Suk để lại dấu ấn trong lòng khán giả, thành công đặt bước đệm vững chắc cho sự nghiệp diễn xuất.

Bước ngoặt đưa nam diễn viên trở thành sao hạng A tại Hàn Quốc là tham gia bộ phim School 2013 (Học đường). Cùng năm, Lee Jong Suk đảm nhận vai nam chính bộ phim I hear your voice (Đôi tai ngoại cảm). Vai diễn này đã giúp anh nhận giải tại Korea Drama Awards.

Năm 2015 sự nghiệp của Jong Suk sang một trang mới khi anh chính thức kết thúc hợp đồng với công ty Wellmade và trở thành diễn viên tự do. Năm 2016, Lee Jong Suk chính thức gia nhập YG Entertainment. Thời điểm này, cũng được coi là đỉnh cao sự nghiệp của anh khi sở hữu giải thưởng lớn nhất (Grand Prize - Daesang) của MBC Drama Awards. Lee Jong Suk nằm trong số ít diễn viên đạt giải Grand Prize - Daesang trước tuổi 30.

Năm 2018 Jong Suk chính thức thành lập doanh nghiệp riêng mang tên A Man Project và tự quản lý hoạt động cá nhân của mình. Cùng với đó doanh nghiệp cũng có định hướng phát triển quản lý diễn viên.

Đầu năm nay, Lee Jong Suk công khai hẹn hò cùng nữ ca sĩ IU.

Năm 2019, nam diễn viên dừng hoạt động đóng phim để nhập ngũ theo quy định pháp luật của Hàn Quốc. Sau 2 năm nhập ngũ, Lee Jong Suk trở lại màn ảnh rộng với The Witch: Part 2. The Other One (Sát thủ nhân tạo 2: Mẫu vật còn lại). Dù chỉ góp mặt với vai trò khách mời, Lee Jong Suk vẫn để lại ấn tượng đặc biệt bởi sự bí ẩn của nhân vật.

Cũng trong năm 2022, anh trở lại màn ảnh nhỏ với vai luật sư Park Chang Ho trong Big Mouth. Nhiều năm đóng phim, anh liên tiếp vướng tin hẹn hò với nhiều nữ thần nhan sắc xứ Hàn nhưng đều lên tiếng phủ nhận. Đầu năm nay, Lee Jong Suk công khai hẹn hò cùng nữ ca sĩ IU.