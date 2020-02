SM - ông lớn Kpop đang đánh mất ngôi vương?

Nếu là một fan Kpop, dù yêu thích hay không yêu thích EXO, Super Junior, SNSD... thì chắc hẳn ai cũng biết đến SM Entertainment - một trong những lò đào tạo ngôi sao hàng đầu nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

SM vốn nổi tiếng khắt khe trong việc tuyển chọn thực tập sinh. Những thần tượng được lựa chọn ra mắt dưới bệ phóng của công ty đào tạo này đều là nhân tố nổi bật về ngoại hình, nhân phẩm và tài năng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, sự thiếu hụt những nhóm nhạc đinh, ngang tầm đẳng cấp của những đàn anh đàn chị đình đám thời kỳ trước, cùng với dàn trainee (thực tập sinh) đang đào tạo không có gương mặt thực sự vượt trội khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi: Phải chăng SM đang xuống dốc và không còn giữ vững thế độc tôn trong việc đào tạo ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc?

EXO - nhóm nhạc nam nổi tiếng nhà SM.

Đế chế đào tạo ngôi sao hạng A số một Hàn Quốc

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động, SM nắm giữ vị trí "anh cả" trong các công ty giải trí Hàn Quốc. Đây cũng là cái nôi khai sinh ra làn sóng Kpop lan rộng khắp châu Á. Có bệ đỡ "khủng", các idol của SM được cho là "ngậm thìa vàng" và cầm chắc tấm vé thành công.

Lee Soo Man, chủ tịch công ty SM Entertainment là người đầu tiên áp dụng Văn hóa Công nghệ để quảng bá Kpop trên toàn thế giới. Bởi vậy, SM luôn đi đầu trong các công ty giải trí Hàn Quốc từ hệ thống vận hành, phương thức huấn luyện cho tới PR, quảng bá.

Tên tuổi huyền thoại thế hệ đầu tiên của Kpop vào những năm 2000 được SM Entertainment tạo nên là H.O.T. Nhóm nhạc nam này đi vào lịch sử cùng những thành tích "khủng" khó phá vỡ.

Chỉ tính riêng số fan Trung Quốc của nhóm cũng vượt qua con số 8 triệu người, lượng tiêu thụ 5 album lên tới 9 triệu bản, số lần nhóm giành giải Daesang vượt qua cả con số 10.

Nếu so về lượng fan, ngay cả nhóm nhạc quốc dân thời đó là G.O.D cũng từng chịu lép về khi đối diện H.O.T. Thành công của H.O.T đưa Kpop bước sang một trang mới, sản sinh ra khái niệm thực sự về "thần tượng": ngoại hình thu hút, khả năng ca hát và vũ đạo điêu luyện, sở hữu nhiều tài lẻ chinh phục công chúng.

Sau H.O.T, rất nhiều ngôi sao hay nhóm nhạc thần tượng ra đời, mang về những thành công tiếp nối cho SM. Đó là Shinhwa, Kangta, BoA,... cho tới những cái tên đang làm mưa làm gió thời kỳ này như Super Junior, SNSD, EXO...

SNSD đi vào lịch sử Kpop khi là nhóm nữ đầu tiên đạt doanh số album cán mốc 100 triệu bản.

SNSD vừa trở thành nhóm nhạc nữ thứ hai trên thế giới, đồng thời là nhóm nữ đầu tiên của Kpop đạt doanh số album cán mốc 100 triệu bản. Doanh số này bao gồm doanh số album vật lý và album nhạc số.

Cụ thể, 9 cô gái bán được 8 triệu album vật lý trên toàn thế giới và 92 triệu album nhạc số trên các nền tảng streaming trong suốt 10 năm sự nghiệp. Thành tích này cũng chứng minh đẳng cấp và sức ảnh hưởng to lớn của nhóm nhạc nữ quốc dân trong lòng khán giả hâm mộ.

Trong khi đó, EXO nổi tiếng là "ông hoàng Kpop" thế hệ 3 với chuỗi thành tích ấn tượng về doanh số album, concert..., ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ sự sáng tạo về mặt hình ảnh qua từng mùa comeback.

Ngay từ album đầu tiên - “XOXO” (Kiss & Hug – 2013), EXO đạt kỷ lục doanh thu hơn 1 triệu bản, trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên có được thành tích này trong hơn một thập kỷ và tiếp tục giữ vững phong độ qua nhiều năm liên tiếp.

Với dàn "gà cưng" được tôi luyện kỹ càng, SM nhanh chóng thống trị nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc, trở thành đế chế hùng mạnh đưa ngọn sóng Kpop vươn ra đại dương quốc tế.

Dàn sao của SM đánh mất dần vị trí

Trong danh sách những nhóm nhạc tân binh có thành tích nổi bật nhất thập kỷ vừa qua, TWICE là cái tên đầu tiên được nhiều người nghĩ tới. Đây là nhóm nhạc đa quốc tịch gồm 9 thành viên ra mắt năm 2015. Kể từ khi ra mắt, TWICE thiết lập liên tiếp các kỷ lục khiến công chúng không khỏi trầm trồ.

Nhóm bán được nhiều album nhất trong lịch sử khi doanh số đĩa cứng vượt mốc 7 triệu bản, giành tới 97 chiếc cúp trên các show âm nhạc, thắng 12 giải Daesang, trở thành một trong những đại diện xuất sắc của nhóm nhạc nữ thế hệ thứ 3 ở thời điểm hiện tại.

Cái tên thứ hai ấn tượng trong các nhóm nhạc nữ Kpop phải nói tới Black Pink. Ngay từ khi ra mắt vào năm 2016, Black Pink được mệnh danh là “tân binh khủng long”, được kỳ vọng kế nhiệm Big Bang và 2NE1.

MV DDU-DU DDU-DU ra mắt năm 2018 của nhóm cũng là MV đầu tiên mà một nhóm nhạc Kpop vượt mốc tỷ view. Chỉ trong vòng 3 năm hoạt động, Black Pink đã và đang dần thống trị Kpop với những kỷ lục đáng ngưỡng mộ.

Black Pink là "át chủ bài" của YG, liên tiếp tạo lập hàng loạt kỷ lục âm nhạc.

Thế nhưng, cả hai nhóm nhạc nữ nói trên đều không thuộc quyền quản lý của SM. Kể từ sau hiện tượng SNSD, hạng mục nhóm nhạc nữ của SM hoàn toàn bị JYP và YG áp đảo.

Niềm kỳ vọng lớn nhất của SM lúc này trông cậy vào Red Velvet, tuy nhiên, rõ ràng các cô gái chưa đủ thực lực và độ thu hút để sánh ngang với TWICE hay Black Pink.

Về phần nhóm nhạc nam, SM sở hữu vài cái tên chất lượng là EXO và NCT. EXO ra mắt vào năm 2012 với đội hình 12 người.

Nhóm được ưu ái gọi bằng biệt danh "ông hoàng Kpop" thế hệ 3 với chuỗi thành tích ấn tượng về doanh số album, concert... đồng thời ghi dấu ấn riêng nhờ sự sáng tạo về mặt hình ảnh qua từng mùa comeback.

Tuy nhiên, nếu so với BTS, EXO vẫn có phần lép vế hơn “ông hoàng bán album Kpop”. Cụ thể, BTS phá kỷ lục về doanh thu album (không bao gồm tái bản) trong lịch sử Gaon Chart với Love Yourself: Her.

Nhóm cũng là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Billboard’s Artist 100, có cơ hội biểu diễn tại American Music Awards hay MV đạt 100 triệu nhanh nhất Kpop…

Trong khi đó, nhóm nhạc nam hiện nay đang được SM đầu tư khá nhiều là NCT, có phương thức hoạt động khá độc đáo khi không giới hạn số lượng thành viên và thường xuyên ra mắt các nhóm nhỏ hoạt động trong lẫn ngoài nước.

Dẫu vậy, nhìn chung NCT vẫn có độ nhận diện công chúng thấp, không gây ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ mỗi khi phát hành sản phẩm âm nhạc.

Những thực tập sinh hiện tại của SM cũng chưa có cái tên nào thực sự nổi trội. Người nhận nhiều sự quan tâm nhất là Lami, vừa vướng tin đồn rời công ty.

SM liệu có mất ngôi vương?

Trong những năm vừa qua, các nhóm nhạc SM dù doanh thu tốt và lượng fan vẫn rất đông đảo nhưng gần như không còn góp mặt trên danh sách các bản hit đình đám của Kpop. Khi thành công của dự án NCT vẫn còn là một câu hỏi ngỏ, SM tạm thời chịu đứng sân sau so với hai "ông lớn" JYP và YG trên địa hạt âm nhạc.

NCT là nhóm nhạc nam của SM có phương thức hoạt động độc đáo.

Trên thực tế, việc chuyển mình là điều kiện tất yếu để Kpop tiếp tục phát triển. Trong guồng quay vận hành đó, việc SM đôi khi lùi một bước để tiến hai bước, chờ đợi thời điểm thích hợp lấy lại vị thế của mình cũng là điều dễ hiểu.

Với việc thay đổi phương thức hoạt động của NCT, SM cho thấy bản thân đang cố gắng thay đổi và sáng tạo từng ngày để tìm ra những con đường mới mẻ tiếp cận công chúng. Khán giả hâm mộ vẫn luôn hy vọng rằng thế hệ 4 của Kpop sẽ bắt đầu ở chính tại công ty giải trí lớn bậc nhất Hàn Quốc này.

