Sáng nay, xét xử vụ cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức chi 2,67 triệu USD chạy án

(VTC News) -

Sáng 17/9, TAND Hà Nội xét xử Bùi Trung Kiên (cựu cán bộ Cục Cảnh sát kinh tế - C03 Bộ Công an) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong vụ chạy án cho Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân.

Năm bị cáo khác hầu tòa về tội "Môi giới hối lộ", gồm Lê Thanh An (cựu cán bộ Cục C03), Trần Văn Long (Tổng giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Du Lịch Việt), Nguyễn Ngọc Triệu (cựu Trụ trì Chùa Nôm), Bùi Thị Hồng Giang (luật sư) và Hà Duy Tuấn (Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty CP Đầu tư Long Thịnh).

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 1 ngày. HĐXX gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Nguyễn Đăng Phong làm chủ tọa.

Bị cáo Nguyễn Minh Quân (trái) và Nguyễn Văn Lợi.

Theo cáo trạng, năm 2021, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bị C03 điều tra về hành vi "Vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Quân đã nhiều lần đưa hàng triệu USD cho các bị can Bùi Trung Kiên, Bùi Thị Hồng Giang, Lê Thanh An nhờ hối lộ cho những người có thẩm quyền để không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tổng cộng, Quân đưa cho Kiên gần 2,7 triệu USD và được Kiên hứa hẹn giúp "chạy án". Tuy nhiên, trên thực tế Kiên không được giao nhiệm vụ gì trong vụ án này. Sau khi cầm tiền, Kiên cũng không nhờ vả hoặc đưa tiền cho ai khác để "chạy án".

Sau khi thấy việc không hiệu quả, Quân nhiều lần đòi nhưng Kiên chỉ trả lại 1,15 triệu USD. Cáo trạng xác định, sau khi bị bắt, Kiên đã thành khẩn khai báo và khắc phục hoàn toàn hậu quả vi phạm.

Khi không nhờ được Kiên, Nguyễn Minh Quân qua người giới thiệu đã liên hệ với Trần Văn Long và luật sư Bùi Thị Hồng Giang. Hai bị can Long và Giang đã nhận hơn 1,6 triệu USD và đưa cho Lê Thanh An 1,5 triệu USD nhờ "chạy án".

Sau đó, Lê Thanh An gặp Nguyễn Ngọc Triệu, khi ấy đang là trụ trì chùa Nôm để nhờ giúp việc của Quân. Bị can Triệu nhận 400.000 USD và hứa tìm người tác động để Quân không bị xử lý. Kết quả điều tra xác định, Triệu và An chưa liên hệ được hoặc đưa tiền cho ai để giúp việc của Quân.

Ngày 6/11/2021, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".