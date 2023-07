Sản xuất xe đạp 3D đầu tiên trên thế giới - startup 'chết yểu' của vợ chồng bà Lê Diệp Kiều Trang

(VTC News) -

Năm 2020, Lê Diệp Kiều Trang và chồng là Sonny Vũ bắt đầu "cuộc chơi" mới với Arevo, được quảng cáo là công ty sản xuất xe đạp bằng công nghệ in 3D đầu tiên trên thế giới. Startup này đã gọi vốn thành công tổng cộng hơn 30 triệu USD chỉ trong thời gian ngắn.

Startup sản xuất xe đạp bằng công nghệ in 3D từng là tâm điểm của giới startup khi gọi vốn thành công 7 triệu USD từ cộng đồng và 25 triệu USD từ các nhà đầu tư trong thời gian ngắn. (Ảnh: Indiegogo.com)

Thông tin ban đầu về startup giới thiệu khung xe Superstrata nặng chưa tới 1,3 kg - tương đương những chiếc xe đua hiện tại có giá cả chục nghìn USD và tương đương với khối lượng của chiếc Macbook Air 13 (1,25kg). Độ cứng của bộ phận cấu thành khung xe gấp 61 lần thép và 15 lần Titanium.

Hiện hơn 3.301 xe đạp và xe đạp điện in 3D đã được sản xuất và giao tới 2.858 khách hàng tại Việt Nam.

Trên website bán hàng, xe đạp do Arevo phát triển có giá từ 2.800 USD tới 3.500 USD (khoảng hơn 65 triệu đồng đến hơn 82 triệu đồng).

Tuy nhiên, sau khi sản phẩm tới tay khách hàng chưa lâu đã nhận được những phản hồi không tích cực từ phía người dùng, đặc biệt về chất lượng sản phẩm.

Sản phẩm thực tế xe đạp Superstrata nhận những phản hồi không tốt từ khách hàng. (Ảnh: Cu Hiệp)

Trên nền tảng Indiegogo, nơi Arevo gọi vốn cộng đồng cho dự án xe đạp Superstrata, vào tháng 2/2023, hãng này công bố có 96% đơn đặt hàng của khách đã được hoàn thành. Tuy nhiên, cũng trên nền tảng này đã xuất hiện nhiều bình luận về vấn đề giao hàng chậm trễ, trong đó có những đơn hàng từ năm 2020.

Chia sẻ với báo chí, anh Trần Mạnh Hiệp (thường gọi là Cu Hiệp) - admin diễn đàn Tinhte.vn cho biết, tháng 7/2020, anh đã đặt mua một chiếc xe đạp Superstrata với mục đích chính là ủng hộ startup cũng như trải nghiệm công nghệ mới. Sau nhiều lần hãng thất hẹn giao hàng, đến tháng 8/2022 (tức sau 2 năm), anh mới được nhận xe nhưng khi anh nhận về xe đã gặp lỗi. Chưa kể các chi tiết như nước sơn, ốc vít được thiết kế không sắc nét, có phần lem nhem, chất lượng hoàn thiện kém.

Khi thông tin đến hãng về lỗi kỹ thuật của bánh xe trước, anh Hiệp không nhận được phản hồi. Vì vậy, anh Hiệp và bạn bè sau đó đã phải tự đưa xe đến cửa hàng sửa xe để xử lý.

Thông tin trên Sài Gòn Giải phóng cho biết, ngày 17/5/2023, ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP) đã ký văn bản xác nhận việc Công ty Arevo Việt Nam, chủ thương hiệu xe đạp carbon SuperStrata, một dự án cũng của hai vợ chồng bà Lê Diệp Kiều Trang khởi xướng đã ngưng hoạt động tại SHTP theo hồ sơ xin ngưng hoạt động của doanh nghiệp này gửi vào hôm 15/5.

Theo giấy phép đầu tư, Arevo Việt Nam có số vốn đăng ký là 19,5 triệu USD. Đến thời điểm ngưng hoạt động, theo số liệu của Arevo Việt Nam, doanh nghiệp đã chi 165,59 tỉ đồng (chiếm 35,9% tổng vốn đầu tư đăng ký), trong đó Arevo Inc (Hoa Kỳ) góp 23,03 tỉ đồng, 142,56 tỉ đồng là phần vốn huy động từ cổ đông.

Trước khi ngưng hoạt động, Arevo Việt Nam đã đầu tư hơn 22 tỉ đồng cho máy móc thiết bị, gần 8 tỉ đồng thi công nhà xưởng, các khoản thuế và phí và tiền thuê đất đã nộp là hơn 28 tỉ đồng. Hiện công ty còn nghĩa vụ thanh toán khoản vay 142,5 tỉ đồng từ Arevo Inc.

Dự án được đầu tư với mong muốn ban đầu là đạt được doanh thu chính từ việc bán các sản phẩm được in bằng công nghệ in 3D như xe đạp, xe scooter… Do vẫn chưa có quy định pháp luật rõ ràng để giải thích cụm từ “dịch vụ in 3D” trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp liệu có phù hợp với hoạt động của công ty hay không và việc giải thích áp dụng trong trường hợp này cần phải có quy trình tham vấn và lấy ý kiến từ Bộ Khoa học Công nghệ nên đến hiện nay Arevo Việt Nam vẫn chưa triển khai được mục tiêu hoạt động này của dự án.

Việc chưa thể sản xuất vật liệu sợi carbon, nguyên vật liệu chính trong việc tạo ra sản phẩm in bằng công nghệ 3D là vấn đề nan giải của Arevo Việt Nam. Việc thu mua nguyên vật liệu từ bên thứ ba sẽ làm tổng chi phí tạo ra thành phẩm của Arevo Việt Nam quá cao, không thể cạnh tranh với các đối thủ cùng lĩnh vực khác trên thị trường. Ngoài ra, việc chống chọi với dịch bệnh COVID-19 trong thời gian dài vừa qua đã làm doanh nghiệp không còn đủ khả năng để duy trì tiếp tục đội ngũ nghiên cứu và phát triển cho vấn đề này.

Sau khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, công ty sẽ tiến hành việc thanh lý dự án đầu tư theo quy định pháp luật về thanh lý tài sản, pháp luật về giải thể, phá sản tổ chức kinh tế và các quy định pháp luật có liên quan khác.

Dự án xe đạp Superstrata trên trang gây quỹ cộng đồng Indiegogo. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh sự đổ vỡ của dự án Superstrata,một dự án khác mang tên Scotsman của ông Sonny Vũ cũng bị khóa gọi vốn trên trang gây quỹ cộng đồng Indiegogo. Lý do trang này đưa ra là “chiến dịch đang được xem xét và không chấp nhận đóng góp”.

Dự án sản xuất xe scooter hoàn toàn bằng sợi carbon có tên Scotsman được giới thiệu là chiếc xe có trợ lực kép đầu tiên trên thế giới và đang trong giai đoạn nguyên mẫu, chưa sản xuất.

Đến nay, dự án đã thu hút 301 người ủng hộ với số tiền 612.798 USD. Có hai gói tuỳ chọn đóng góp là 2.900 USD cho xe Scotsman 1000 và 3.900 USD cho chiếc Scotsman 2000.

Trong dự án này, bà Lê Diệp Kiều Trang đóng vai trò COO, chồng bà giữ vị trí CEO. 9 tháng trước, lãnh đạo công ty cho biết quá trình phát triển mẫu xe này “phức tạp hơn dự đoán”, dù đã đạt được nhiều bước tiến song “trở ngại đáng kể vẫn còn”.

Thành Lâm (tổng hợp)