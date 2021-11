Săn ưu đãi chính hãng lên tới 50%++ tại ngày hội mua sắm Vincom Black Friday

(VTC News) -

Với chủ đề “Mùa sale an tâm - Ngàn deal chính hãng”, Vincom Black Friday 2021 mang tới cho khách hàng cơ hội săn ưu đãi lên tới 50%++ từ gần 2.500 gian hàng. Đặc biệt, Vincom tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn để giúp người tiêu dùng thỏa sức trải nghiệm mùa lễ hội mua sắm cuối năm với sự yên tâm tối đa.

Tại sự kiện Vincom Black Friday năm nay, hàng loạt thương hiệu thời trang, phụ kiện lớn sẽ tung ra các chương trình ưu đãi tốt nhất trong năm: Tommy Hilfiger, Calvin Klein, FCUK, Mango, Banana Republic, GAP, OVS, Cotton On, Old Navy, Canifa, Boo, JM Dress, The Blues… ưu đãi từ 50 - 70%; Uniqlo khuyến mãi một số dòng sản phẩm được khách hàng yêu thích; H&M giảm tới 50% một số sản phẩm, các nhãn hàng thể thao Adidas, Levi’s, Fila, New Balance, SuperSports, Skechers… ưu đãi lên tới 30 - 50%, đặc biệt Nike, MLB, Puma tung ưu đãi lên tới 70%.

Bên cạnh đó, các thương hiệu phụ kiện được yêu thích nhất như Furla, Dune London, Charles & Keith, Pedro, Ecco GEOX, LYN, Parfois, Vascara, Crocs… cũng tung khuyến mại lên tới 30-50% trong ngày hội mua sắm tưng bừng nhất trong năm của hệ thống Vincom.

Vincom Black Friday cũng được khách hàng chờ đợi để sắm những món trang sức hàng hiệu với mức giá tốt chưa từng thấy. Trong đó phải kể đến thương hiệu trang sức được yêu thích Pandora giảm giá đến 50%, hoàn tiền cho đơn hàng lên đến 2,3 triệu đồng; hay PNJ mang đến ưu đãi từ 15% cho dòng PNJ và PNJ Silver, tặng voucher 300.000 đồng cho hóa đơn 3 triệu đồng cho bộ sưu tập Bạc Disney từ ngày 15-30.11; Casio giảm giá 40% cho tất cả các sản phẩm…

Với khách hàng nữ, các thương hiệu mỹ phẩm đưa ra rất nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn: Kielh’s dành tặng nhiều set quà giá trị cho khách mua hàng từ 24-28.11: The FaceShop mua 1 tặng 1 và mua 1 tặng 3 cho các sản phẩm dưỡng da, dưỡng ẩm; Innisfree mua 1 tặng 1 dành cho nhiều sản phẩm được yêu thích; Shiseido ưu đãi lên tới 15%, Make Up Forever ưu đãi lên tới 50%, Laneige ưu đãi 30% cùng nhiều quà tặng hấp dẫn...

Bên cạnh đó, Vincom Black Friday còn mang đến loạt ưu đãi cực lớn dành cho các gia đình, giúp khách hàng thoải mái mua sắm để trang hoàng cho tổ ấm.

Muji mang đến ưu đãi 10% cho khách hàng có Muji Passport ngay trong Black Friday đầu tiên tại thị trường Hà Nội; Typo ưu đãi 30% cùng nhiều sản phẩm mua 1 tặng 1; thương hiệu chăn, ga, gối, đệm Forever giảm giá đến 45-55% các sản phẩm thuộc các dòng trung tới cao cấp, tặng voucher lên tới 1,5 triệu đồng; Lock&Lock tung chương trình “mua nhiều giảm lớn”: Mua 3 sản phẩm giảm 30%, 4 sản phẩm giảm 40%, 5 sản phẩm giảm 50% và dành riêng cho Vincom Mega Mall Ocean Park (Hà Nội) chương trình giảm tới 50%++ toàn bộ sản phẩm; Fissler dành tặng khách hàng tại Vincom Center Trần Duy Hưng (Hà Nội) chương trình mega sale với ưu đãi 20% cho toàn bộ sản phẩm, ưu đãi tới 50% một số sản phẩm đặc biệt và nhiều quà tặng (từ 19 - 28.11); hay một số sản phẩm dành cho trẻ em từ MyKingdom, Minigood, Tân Việt cũng giảm đến 40-70%.

Đặc biệt, siêu thị VinMart có chương trình chúc mừng sinh nhật với hàng ngàn sản phẩm giảm đến 50%++ và tặng combo voucher lên đến 7.777.777 đồng cho hóa đơn từ 100.000 đồng khi tích điểm tại ứng dụng VinID.

Không chỉ được ưu đãi từ các nhãn hàng, khách hàng còn được hưởng ưu đãi “nhân đôi” quyền lợi khi mua sắm bằng bộ E-voucher độc quyền của Vincom trên ứng dụng VinID.

Cụ thể, chỉ cần truy cập vào ứng dụng VinID, khách hàng sẽ được nhận ngay gói quà tặng voucher trị giá lên tới 1 triệu đồng mua sắm tại các TTTM Vincom. E-voucher được áp dụng thanh toán lên tới 50% giá trị hóa đơn, và được cộng gộp nhiều voucher trên một hóa đơn tại các gian hàng chọn lọc.

Ngoài ra, khách hàng sử dụng thẻ tín dụng Sacombank và mua sắm tại Vincom Center Bà Triệu, Vincom Mega Mall Royal City và Times City (Hà Nội), Vincom Center Đồng Khởi, Landmark 81, Vincom Mega Mall Thảo Điền (TP. HCM) còn có cơ hội được hoàn tiền mua sắm lên tới 1 triệu đồng.

Đặc biệt, bên cạnh hàng ngàn ưu đãi lớn, Vincom Black Friday 2021 mang lại sự yên tâm tối đa cho khách hàng bằng các tiêu chí đảm bảo an toàn.

Tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng trải nghiệm và đảm bảo an toàn cho khách hàng, Vincom đã sử dụng hệ thống Camera AI thông minh thế hệ mới nhất - giải pháp được phát triển bởi VinBigdata, ứng dụng công nghệ xử lý và phân tích dữ liệu đa nền tảng, hỗ trợ tìm kiếm, nhận diện, cảnh báo khách hàng không đeo khẩu trang; đồng thời tự động đo lường lượng khách đạt số lượng tối đa cho phép theo thời gian thực để đảm bảo mật độ an toàn.

Tất cả các TTTM Vincom đều thực hiện nghiêm ngặt quy trình phòng dịch: không gian mua sắm được vệ sinh thường xuyên các bề mặt tiếp xúc, đeo khẩu trang bắt buộc và kiểm tra thân nhiệt với toàn bộ nhân viên và khách hàng tại cửa ra vào; giãn cách an toàn ít nhất 2m khi mua sắm và thanh toán; các gian hàng cung cấp nước rửa tay sát khuẩn và các biện pháp khử khuẩn, kit dùng 1 lần; yêu cầu khai báo y tế điện tử nhằm theo dõi sức khỏe cộng đồng. Toàn bộ nhân viên tiếp xúc với khách hàng đều đảm bảo có Thẻ Xanh COVID khi làm việc.

Với những chương trình ưu đãi, giảm giá “khủng” từ hàng ngàn thương hiệu lớn, Vincom Black Friday 2021 là một trong những dịp mua sắm tốt nhất trong năm, đồng thời giúp nâng cao trải nghiệm tiêu dùng cho khách hàng khi đến với hệ thống TTTM Vincom trên khắp Việt Nam.