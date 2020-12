Sản phẩm giảm béo MONE Macha Cocoa chứa chất cấm, tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ

Ngày 2/12, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HSA) vừa gửi thông báo cảnh báo sản phẩm giảm béo MONE Macha Cocoa có chứa chất cấm Sibutramine.

Sản phẩm này có thành phần ghi trên nhãn chứa: Matcha, Dark Cocoa, Slendesta (Potato Extract), Guarana Extract, Treha (Trehalose), Nutriose (Dextrin0.08h/Sachet), Garcinia Cambogia Extract, Green Coffee Bean Extract, Grape Seed Extract, Green Tea Extract, Organic Aloe Vera.

Sản phẩm MONE Macha Cocoa.

Cục An toàn thực phẩm đã rà soát, kiểm tra và đưa ra kết luận, từ 1/1/2015 đến nay, MONE Macha Cocoa chưa được cấp phép công bố tại Cục nhập khẩu vào Việt Nam.

Do vậy, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không mua và không sử dụng sản phẩm có tên nêu trên. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có bán các sản phẩm MONE Macha Cocoa người dân cần thông báo với cơ quan chức năng gần nhất.

Theo đại diện Cục An toàn thực phẩm, để mua được các sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khoẻ đảm bảo an toàn, người tiêu dùng cần lưu ý lựa chọn và mua sản phẩm được cơ quan chức năng xác nhận cho phép lưu hành (sản phẩm đã được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc sản phẩm được cấp công bố phù hợp quy định, an toàn thực phẩm).

Người dân cũng mua các sản phẩm rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ, mua tại các cửa hàng có uy tín; kiểm tra nhãn mác, hạn sử dụng của sản phẩm; mọi người không mua sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe không rõ nguồn gốc, không qua kiểm soát (như hàng xách tay), quảng cáo và bán trên các trang website, mạng xã hội.

Hoạt chất Sibutramine từng được kê đơn thuốc giúp giảm cân, nhưng sau đó bị cấm tại Singapore từ năm 2010 do làm gia tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Còn sennoside là tân dược dùng trong các thuốc có tính nhuận tràng, chỉ định dùng theo đơn.

Tại Việt Nam, ngày 8/6/2010, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế ban hành công văn về việc ngưng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu sibutramine. Năm 2011, Cục đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất sibutramine do có tác dụng không mong muốn. Cục cũng rút số đăng ký của tất cả thuốc có chứa hoạt chất sibutramine.