Sản phẩm CumarGold New có tác dụng gì với bệnh dạ dày?

(VTC News) -

CumarGold New - Giải pháp hỗ trợ hiệu quả bệnh dạ dày từ thảo dược chuẩn hoá công nghệ cao

CumarGold New hỗ trợ bệnh dạ dày hiệu quả từ các thảo dược chuẩn hoá.

CumarGold New là phiên bản cải tiến từ CumarGold - Giải pháp Nano Curcumin cho người bị viêm loét dạ dày bào chế dưới dạng viên nang mềm. Sản phẩm ra đời dựa trên đề tài nghiên cứu trong gần 10 năm của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sau khi áp dụng thành công công nghệ nano - micelle vào tinh chất curcuminoid trong củ nghệ vàng.

Qua các nghiên cứu trên thế giới, Nano Curcumin đã chứng tỏ khả năng hỗ trợ điều trị hiệu quả nhiều vấn đề ở dạ dày như làm lành viêm loét, giảm triệu chứng đau thượng vị, nóng rát, đầy hơi, khó tiêu… và ức chế sự phát triển của vi khuẩn Hp. Bên cạnh đó, sản phẩm CumarGold New còn có sự góp mặt của chiết xuất Gừng chuẩn hoá nhập khẩu châu Âu.

Tương tự Nano Curcumin, chiết xuất Gừng cũng thể hiện đặc tính chống viêm, giảm đau mạnh, giúp tăng tác dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày của CumarGold New.

Như vậy, CumarGold New hoàn toàn có cơ sở trong việc hỗ trợ bệnh dạ dày nhờ sở hữu 2 thành phần chuyên biệt. Việc dùng CumarGold New đúng đủ liệu trình sẽ đem lại công dụng như:

Hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động của vi khuẩn Hp, acid dịch vị, từ đó giúp dạ dày nhanh lành các vết loét.

Hỗ trợ giảm nhanh các tình trạng viêm loét dạ dày, tá tràng, đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược dạ dày, thực quản.

Hỗ trợ giảm tác dụng của hóa trị, xạ trị, ngăn nguy cơ biến chứng và tái phát.

CumarGold New có an toàn không?

Nói về tính an toàn của CumarGold New, đây là sản phẩm dạ dày hiếm hoi đã được nghiên cứu tiền lâm sàng tại nhiều đơn vị uy tín chứng minh độ an toàn trước khi đưa ra thị trường. Cụ thể:

Nghiên cứu đánh giá độ hấp thu, độ an toàn của CumarGold tại Đại học Quốc gia Hà Nội cho thấy sản phẩm hấp thu trên 95%, không độc hại khi sử dụng liều cao hay duy trì trong thời gian dài.Nghiên cứu độc tính CumarGold tại Học viện Quân y cho thấy sản phẩm an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác.

Nghiên cứu tác dụng của CumarGold thực nghiệm trên người thấy rằng, sản phẩm có hiệu quả trong việc làm giảm tiết dịch vị dạ dày, làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.Nhờ công nghệ bào chế hiện đại, các thành phần trong CumarGold New đều được chiết xuất dưới dạng chuẩn hoá giúp loại bỏ tối đa tạp chất, qua đó mang tới hiệu quả hỗ trợ dạ dày tốt nhất và đảm bảo độ an toàn cho cơ thể.

Sản phẩm đã được các cơ quan có thẩm quyền chứng nhận có thể dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi và cấp phép lưu hành trên thị trường.

CumarGold New bào chế theo công nghệ hiện đại giúp đảm bảo độ an toàn.

Nên uống CumarGold New bao lâu để đạt hiệu quả hỗ trợ dạ dày?

Theo các chuyên gia, thời gian phát huy tác dụng của CumarGold New sẽ phụ thuộc vào tình trạng bệnh và khả năng đáp ứng của từng người. Tuy nhiên, nhà sản xuất khuyến cáo người bệnh nên sử dụng sản phẩm liên tục trong ít nhất 1-2 tháng để các triệu chứng bệnh cải thiện rõ rệt và duy trì từ 3-6 tháng để hỗ trợ làm lành tổn thương dạ dày, ngăn nguy cơ biến chứng.

Từ khi ra đời, CumarGold New luôn giữ vững được uy tín và chất lượng của sản phẩm. Sự xuất hiện tại nhiều hội thảo, chuyên đề khoa học thuộc lĩnh vực tiêu hoá là những minh chứng rõ nét cho sự tin tưởng của cộng đồng đối với sản phẩm. Bởi thế, CumarGold New ngày càng khẳng định uy tín trong lòng nhiều khách hàng, trở thành sự lựa chọn tin cậy của 2 triệu người bệnh dạ dày trong suốt 10 năm qua.

CumarGold New được sản xuất trên dây chuyền tân tiến của Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI. Nhà máy đã được đăng ký cơ sở FDA Hoa Kỳ, đạt đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 13485:2016, GMP cho thực phẩm chức năng, GMP – WHO cho Đông dược và CGMP cho mỹ phẩm.

Với việc áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, mỗi hộp sản phẩm CumarGold New bán ra luôn được đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, đem đến chất lượng tốt nhất tới tay người dùng. Bởi thế, sản phẩm liên tục được các dược sĩ tin tưởng và đang có mặt trên kệ của 10.000 nhà thuốc toàn quốc.

*Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh