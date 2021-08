Samsung nâng cấp Galaxy A52 5G với cấu hình hấp dẫn hơn

(VTC News) -

Galaxy A52s 5G trang bị RAM 6 GB và bộ nhớ trong 128 GB sẽ được bán ở Anh với giá 409 bảng, tức là đắt hơn 10 bảng so với phiên bản trước đó là Galaxy A52 có giá 399 bảng với cùng cấu hình bộ nhớ.

So với Galaxy A52 5G, điện thoại không có nhiều khác biệt so với phiên bản gốc, điều này khiến nhiều người tự hỏi liệu mức giá chênh lệch có phù hợp hay không. Trong thực tế, việc thêm số tiền này sẽ mang đến cho người dùng một số nâng cấp giá trị, bao gồm chip Snapdragon 778G 5G mạnh mẽ hơn và tiết kiệm năng lượng hơn đáng kể so với Snapdragon 750G trên Galaxy A52 5G.

Không dừng lại ở đó, Galaxy A52s 5G cũng mang đến một sự nâng cấp nữa là hỗ trợ sạc nhanh 25W với bộ sạc có sẵn trong hộp đựng. Galaxy A525G cũng hỗ trợ sạc nhanh 25W nhưng chỉ đi kèm sẵn bộ sạc 15W trong hộp. Với sạc nhanh, thời lượng sạc cho pin 4.500 mAh trên máy sẽ rút ngắn đáng kể. Samsung cũng hứa hẹn pin cho thời gian sử dụng kéo dài lên đến 2 ngày.

Bên cạnh chip xử lý, Galaxy A52s 5G không có sự nâng cấp về không gian bộ nhớ, với các tùy chọn 6/128 GB, 8/128 GB và 8/256 GB được cung cấp tùy thuộc thị trường. Người dùng cũng có thể mở rộng không gian lưu trữ với khe cắm thẻ nhớ microSD.

Khách hàng của Samsung tại Vương quốc Anh có thể đặt trước Galaxy A52s 5G bắt đầu từ ngày 24/8 trước khi giao đến tay khách hàng từ ngày 3/9. Điện thoại sẽ có sẵn trong 4 tùy chọn màu sắc: Awesome Black, Awesome Mint, Awesome Violet, and Awesome White.

Hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể về kế hoạch của Samsung trong việc tung sản phẩm ra các thị trường khác trên thế giới. Tuy nhiên, với việc giá bán Galaxy A52s 5G tăng 10 bảng so với phiên bản gốc của nó, điều tương tự cũng có khả năng được áp dụng với các thị trường khác, chẳng hạn đắt hơn 10 USD.