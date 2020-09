Sai lầm khi dùng điều hòa khiến trẻ bị méo miệng, mắt nhắm không kín

Theo BS Hoàng Sầm - Viện y học bản địa Việt Nam, trẻ bị tổn thương dây thần kinh số 7 có thể gây liệt nửa mặt trung ương và liệt nửa mặt ngoại vi, khiến miệng méo lệch, mắt khó nhắm kín.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới liệt dây thần kinh số VII như đột quỵ, chấn thương… Vào mùa đông, hoặc mùa hè phòng điều hòa lạnh thất thường, nhiều người bao gồm cả người lớn và trẻ em có thể mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm phế quản, ho… dẫn tới liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên.

Ở Việt Nam, liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên thường do lạnh là chủ yếu. Đặc biệt là vào mùa hè, do thói quen bật quạt, điều hòa sai cách của phụ huynh khiến nhiều trẻ bị liệt nửa mặt ngoại vi.

“Triệu chứng của bệnh là bệnh nhân ngủ dậy đột ngột thấy hai bên mặt mất cân đối, nửa mặt bên liệt bất động, mất nếp nhăn trán; mắt nhắm không kín, lông mày sụp xuống, rãnh mũi - má mờ, méo miệng, góc mép miệng bị xệ xuống. Chảy dãi hoặc nước một góc miệng, thức ăn hay đọng lại ở má bên liệt, người bệnh không làm được các động tác như phồng má, cười, chu môi, nhăn trán”, BS Sầm nói.

Thói quen dùng điều hòa sai cách của phụ huynh khiến nhiều trẻ dễ bị mắc bệnh. (Ảnh minh họa)

Khi có các dấu hiệu trên, cha mẹ cần nhanh chóng đưa con đến bệnh viện. Bởi liệt dây thần kinh số 7 do lạnh là bệnh lành tính. Trường hợp nhẹ có thể hồi phục sau vài tuần, nếu nặng có thể vài tháng. Nếu không được điều trị đúng cách có thể để lại nhiều di chứng ảnh hưởng đến thẩm mỹ, co giật nửa mặt.

Chung quan điểm, BS.CKI Phạm Văn Anh, Trưởng khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) cũng cho biết, liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên do lạnh tiên lượng phục hồi tốt, tỷ lệ khỏi từ 70% đến 100%. Bệnh có thể khỏi sau 2-6 tuần hoặc 2-3 tháng. Tuy nhiên, nếu không được chữa trị kịp thời và đúng cách, trẻ có thể bị liệt mặt, méo miệng vĩnh viễn.

Phòng tránh thế nào?

Để phòng tránh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên cho trẻ nhỏ, theo BS Văn Anh, cha mẹ cần đảm bảo cơ thể con luôn được giữ ấm, tránh bị lạnh bởi đây là nguyên nhân chính của bệnh.

Đối với không gian cần bật điều hoà ban đêm, các gia đình chú ý hẹn giờ điều hòa hoặc tắt khi nhiệt độ phòng đã mát. Trước khi rời phòng, nên tắt máy, mở cửa để điều hòa không khí giữa bên trong và bên ngoài.

Nhiệt độ thích hợp trong phòng điều hòa không cách biệt quá 5-7 độ C so với ngoài trời, không nên để điều hòa ở nhiệt độ quá thấp trong thời gian dài. Phòng máy lạnh có trẻ em chỉ nên đặt từ 26-28 độ C (sẽ hơi nóng với người lớn, nhưng phù hợp với trẻ em).

Ban đêm khi đi ngủ nên điều chỉnh lại nhiệt, tránh để trẻ nằm thẳng luồng gió dễ gây mắc bệnh đường hô hấp. Luôn đắp chăn mỏng trên bụng, giữ ấm lỗ chân lông.

Việc mặc quần áo cho trẻ cũng cần lưu ý. Tốt nhất nên chọn quần áo có chất liệu cotton, dễ thấm mồ hôi giúp trẻ có giấc ngủ ngon, tránh việc ngấm ngược mồ hôi trở lại khiến trẻ bị lạnh.