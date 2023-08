Rủ góp vốn buôn bán, 'nữ quái' ở Cao Bằng lừa đảo gần 19 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 29/8, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thúy Lường (SN 1981, ở tổ 6, phường Đề Thám, TP Cao Bằng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, vào đầu tháng 8/2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh nhận được đơn trình báo của bà N.T.H. về việc bị Hoàng Thuý Lường lừa đảo số tiền 18 tỷ 650 triệu đồng.

Cơ quan công an cho biết Lường dùng thủ đoạn đề nghị góp vốn để đi quan hệ với các lực lượng chức năng của Việt Nam và Trung Quốc, tạo điều kiện cho việc buôn bán hàng hoá qua biên giới để đi lừa đảo.

Lực lượng công an thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thuý Lường. (Ảnh: CACC)

Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan chức năng thu giữ được một số bộ hồ sơ xin việc, xin vay vốn của các cá nhân.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị các công dân đã bị Hoàng Thúy Lường lừa đảo, nhất là bằng hình thức nhờ vay vốn ngân hàng, nhận xin việc tại các cơ quan Nhà nước... đến Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng trình báo để được đảm bảo quyền lợi.