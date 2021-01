Rơi thang tời tại công trình xây dựng Sở Tài chính Nghệ An, 11 người thương vong

(VTC News) -

Vào thời điểm trên, 18 công nhân đi trên thang tời của công trình để làm việc, khi thang vận đang đi lên đến tầng 8 thì bất ngờ rơi xuống đất.

Công trình nơi xảy ra vụ tai nạn.

Sau khi tai nạn xảy ra, 11 công nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 và Bệnh viện đa khoa Nghệ An. Được biết, 1 công nhân thiệt mạng, 2 công nhân bị thương quá nặng nên bệnh viện đã trả về cho gia đình. Hiện 8 công nhân đang cấp cứu tại bệnh viện.

Các nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An.

Công trình xây dựng trụ sở tài chính Nghệ An do Sở Tài chính Nghệ An làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần thi công cơ giới và xây lắp 171. Đơn vị tư vấn giám sát là Viện quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.