Rò rỉ thông tin mẫu crossover cỡ nhỏ của Nissan cho thị trường Việt Nam

Chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP) mới đăng tải thông tin đánh giá về mẫu xe Nissan Kicks 2021.

Theo đó, crossover cỡ nhỏ này đạt được xếp hạng 5 sao về an toàn với điểm số 47,31 ở hạng mục bảo vệ người lớn; 20,77 ở hạng mục bảo vệ Trẻ em và 18,55 ở hạng mục hỗ trợ an toàn.

Thông tin trên trang web của ASEAN NCAP cho thấy phiên bản xe Nissan Kicks 2021 được sản xuất tại Thái Lan và sẽ cung cấp cho thị trường này. Đồng thời, sẽ có nhiều phiên bản khác được xuất khẩu đến các nước trong khu vực, trong đó hiện Việt Nam cũng trong danh sách.

Theo danh sách, Nissan Kicks có thể được bán ở Việt Nam.

Về phần hệ thống an toàn bị động, mẫu xe sắp được bán ra tại Việt Nam sẽ sở hữu 2 túi khí phía trước và bộ căng dây đai an toàn làm các trang bị tiêu chuẩn.

Ngoài ra, Nissan Kicks còn tùy chọn 2 túi khí rèm và 2 túi khí bên sườn ở các phiên bản cao cấp hơn.

Trong khi đó, thị trường Việt Nam cũng chỉ nhận được số ít hệ thống an toàn chủ động như chống bó cứng phanh ABS, cân bằng thân xe điện tử ESC, nhắc nhở cài dây đai an toàn cho hàng ghế trước, cảnh báo điểm mù cũng như công nghệ hỗ trợ an toàn tiên tiến.

Các trang bị an toàn bị động của Nissan Kicks.

Phiên bản được ASEAN NCAP kiểm thử dành riêng cho thị trường Thái Lan sử dụng động cơ 1.2L 3 xi-lanh kết hợp với mô tơ điện, giúp sản sinh công suất tối đa 127 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm.

Các thị trường còn lại chưa được công bố thông số kỹ thuật, cụ thể chuyên trang AutoIndustriya cho biết Nissan Kicks dành cho những quốc gia ASEAN còn lại sẽ được trang bị động cơ 1.3L tăng áp với công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 254 Nm, hoặc động cơ 1.5L hút khí tự nhiên với công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 Nm.

Các trang bị an toàn chủ động của Nissan Kicks.

Trong khi đó, Nissan Việt Nam đã chấm dứt hợp tác liên doanh với Tan Chong Motor tính đến hết tháng 9 năm nay. Và từ ngày 1/10, quyền phân phối độc quyền thương hiệu Nissan sẽ được chuyển cho Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Ô tô Việt Nam (VAD).

Đây là công ty mới được cấp phép hoạt động vào ngày 28/8/2020 với trụ sở đặt tại Khu Công nghiệp Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.Hiện tại, thị trường Việt Nam đang có một số mẫu xe nằm trong phân khúc crossover cỡ nhỏ như: Ford EcoSport, Hyundai Kona, Honda HR-V và Kia Seltos hay thậm chí Toyota Corolla Cross.

Do đó, Nissan Kicks sẽ gặp khá nhiều khó khăn khi cạnh tranh ở nước ta, đặc biệt về mức giá khi Kia Seltos rẻ nhất phân khúc chỉ có giá 589 triệu đồng.