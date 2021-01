Rét tê buốt, dân mạng xuýt xoa chia sẻ lại ảnh tuyết rơi ở Nghệ An

Những ngày qua, nhiệt độ xuống thấp tại nhiều tỉnh, thành phố. Đỉnh Mẫu Sơn, Yên Tử, Cao Ly..., băng giá phủ trắng như ở châu Âu, thu hút sự quan tâm, thích thú của nhiều người.

Ngày 10/1, trong khi du khách vẫn đổ về những nơi có băng giá trên để lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất thì trên mạng xã hội, hình ảnh tuyết rơi ở Nghệ An khiến bản làng trắng xóa như mùa đông châu Âu được chụp cuối tháng 1/2016 mà báo Nghệ An từng đăng tải được "khai quật" và lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Anh Hà Văn Khôi (phải) - Ban Nông nghiệp xã Na Ngoi cùng dân phượt bên cây đào trước Trạm biên phòng Buộc Mú - đồn Biên Phòng Na Ngoi.

Trong bộ ảnh, các xã Tam Hợp (huyện Tương Dương), Nậm Cắn, Nậm Càn, Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn) phủ một màu trắng xóa. Cả thế giới tuyết hiện ra trên miền rẻo cao khiến mọi người ngỡ ngàng như lạc vào xứ sở băng giá của châu Âu. Thời điểm đó, rất đông du khách từ nhiều nơi đổ về miền Tây xứ Nghệ để đắm mình trong cảnh tượng ít gặp ở đây.

Trước Trạm Biên phòng Buộc Mú, xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) tuyết rơi dày.

Cảnh tuyết rơi ở Nghệ An năm 2016: Đường biên giới Việt - Lào ngập trong sắc trắng.

Đúng dịp Noel 2016, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh cường độ mạnh, nên tại Nghệ An, nhiệt độ giảm xuống kỷ lục. Chiều tối 24/1 và sáng 25/1/2016, một số vùng núi giáp Lào xuất hiện băng giá, tuyết phủ, có nơi tuyết phủ dày 3-5cm. Sáng 25/1/2016, nhiệt độ đo được từ điện thoại thông minh tại Quốc lộ 7, huyện Kỳ Sơn là -1 độ C. Xã Tri Lễ (huyện Quế Phong) cũng lạnh tương đương.

Tuyết rơi ở Nghệ An: Những bông hoa đào ngậm tuyết.

Những lán trại của công nhân trên đường tuần tra biên giới bị bao phủ bởi băng tuyết.

Những khe suối cũng bị che lấp bởi tuyết trắng. Những cánh hoa đào đang hé nở cũng ngậm tuyết. Công nhân làm tuyến đường tuần tra biên giới phải nghỉ. Loạt ảnh tuyết rơi ở Nghệ An gây ấn tượng mạnh cho người xem vào thời điểm đó và cả 5 năm sau khi được chia sẻ trở lại. Cư dân mạng vừa trầm trồ xuýt xoa trước vẻ đẹp cùa thiên nhiên mùa băng giá, vừa xót xa thương cảm cho những người dân chịu cái lạnh thấu xương, lại chịu thiệt hại về kinh tế do cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng.

Sáng 10/1/2021, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia dự báo, từ đêm nay (10/1), bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta, khiến nền nhiệt giảm sâu. Thông tin này khiến nhiều cư dân mạng xôn xao tìm kiếm thông tin những địa điểm nào có thể có tuyết rơi trong tuần tới.