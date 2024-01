(VTC News) -

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C. Còn học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C.

Sở cũng yêu cầu các trường đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Với các trường có bán trú thì đảm bảo đồ ăn, thức uống phải nóng sốt, chỗ nghỉ trưa đủ ấm; trường mầm non có đủ nước ẩm để chăm sóc trẻ.

Trong những ngày rét đậm rét hại này, các trường không tổ chức hoạt động ngoài giờ và không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục.

Rét bao nhiêu độ học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ? (Ảnh minh hoạ: D.T)

Hải Phòng cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C. Học sinh THCS nghỉ khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C. Còn với học sinh THPT thì Sở không quy định.

Việc thông báo nghỉ học do rét được gửi đến tất cả học sinh, phụ huynh thông qua: Cổng thông tin điện tử của đơn vị, mạng xã hội như Zalo, Facebook… hoặc loa truyền thanh của nhà trường, của phường, xã và niêm yết thông báo ngoài cổng trường.

Nam Định cho trẻ nghỉ học, học sinh chuyển từ học trực tiếp tại trường qua học online khi thời tiết rét đậm, rét hại. Cụ thể, trẻ em mầm non, học sinh tiểu học nghỉ học nếu nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C. Với các em bậc THCS và THPT chuyển từ học trực tiếp sang học online khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn ghi nhận sáng 23/1 hầu hết miền Bắc rét dưới 10 độ, thấp nhất là Mẫu Sơn, băng giá phủ trắng từ độ cao 1.000 m lên đến đỉnh 1.520 m. Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Đồng Văn (Hà Giang) 2 độ; Sa Pa (Lào Cai), Trùng Khánh (Cao Bằng) 3 độ; Mộc Châu (Sơn La) 4 độ C.

Các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng phổ biến 9-10 độ C. Tại Hà Nội, trạm đo Hà Đông gần 10 độ, Phủ Liễn (Hải Phòng) 8 độ C. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, có mái che, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể thấp hơn 2-3 độ C.

Cập nhật nhiệt độ các địa phương sáng nay. (Ảnh: VTV).