Các loại rau dền phổ biến

Rau dền đỏ

Rau dền đỏ có màu đỏ tía trên toàn bộ thân và lá, hàm lượng nước cao. Khi được nấu chín nước màu đỏ tươi hấp dẫn. Loại rau dền này rất giàu các thành phần dinh dưỡng như protein, glucid, vitamin và khoáng chất.

Rau dền cơm

Rau dền cơm thường có hoa ở ngọn. Phần lớn các ngọn non của cây, lá non và thân non đều có thể ăn được. Các phần rễ, củ và thân cây có thể dùng làm thuốc cổ truyền, vì nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho hoạt động của cơ thể.

Rau dền gai

Rau dền gai hay mọc ở những nơi hoang dại hay vùng đất bị bỏ hoang.Loại cây này có khả năng chịu hạn và chịu nước tốt. Đồng thời còn có khả năng nảy mầm cao trong điều kiện không hoàn toàn thuận lợi.

Ăn rau dền có tác dụng gì?

Từ lâu, rau dền đã được biết đến như một vị thuốc Đông y có thể chữa được nhiều loại bệnh. Vậy rau dền có tác dụng gì?

Ngăn ngừa ung thư

Acid amin trong rau dền khá phong phú, đặc biệt là acid amin cần thiết lysin. Ngoài ra, các khoáng chất như kali, photpho, magie, sắt, vitamin C và vitamin E trong rau dền đều có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các gốc tự do bởi quá trình lão hoá.

Ngừa bệnh tim mạch

Rau dền có khả năng làm giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể. Tocotrienol - loại vitamin E có trong rau dền cũng giúp loại bỏ cholesterol xấu và ngăn ngừa bệnh mạch vành.

Cải thiện chứng thiếu máu

Việc thiếu hụt chất sắt trong cơ thể có thể gây ra hiện tượng thiếu máu. Hàm lượng sắt dồi dào trong rau dền có vai trò gia tăng lượng hemoglobin và tế bào hồng cầu. Vậy nên ăn rau dền rất có lợi cho bệnh nhân thiếu máu.

Cải thiện xương khớp

Rất ít loại rau chứa canxi, nhưng rau dền lại là loại chứa hàm lượng canxi cao nhất. Trong 100g lá rau dền chứa đến 267mg canxi, đáp ứng 50% canxi cho một người mỗi ngày.

Vì vậy rau dền có vai trò đặc biệt quan trong việc tăng cường độ cứng của xương, đồng thời giúp giảm thiểu nguy cơ loãng xương và các bệnh liên quan đến thiếu canxi như co giật.

Canxi trong rau dền cao gấp 3 lần so với rau bina và vượt trội hơn cả sữa bò.

Cải thiện tình trạng viêm

Các chuỗi peptid trong rau dền có tác dụng giúp làm giảm tình trạng viêm sưng trên người. Thậm chí nó còn đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn hoạt động của gốc tự do tấn công các tế bào khỏe mạnh của cơ thể.

Các phân tử chống viêm trong rau dền cũng có thể giúp làm dịu các triệu chứng viêm khớp, bệnh gút và các vấn đề liên quan đến tình trạng viêm sưng khác.

Cải thiện chất lượng hệ tiêu hoá

Hàm lượng chất xơ trong rau dền khá cao. do đó sử dụng rau dền thường xuyên có thể giúp cải thiện chất lượng hệ tiêu hoá. Đồng thời còn giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón.

Ngoài ra, nước nấu từ cây rau dền còn có tác dụng hỗ trợ điều trị triệu chứng tiêu chảy, xuất huyết hoặc mất nước.

Bài viết trên đây đã giải đáp về thông tin "Rau dền có tác dụng gì?". Người dân cần lưu ý, rau dền có tính mát, không thích hợp dùng cho người, tiêu lỏng và tiêu chảy mạn tính, phụ nữ có thai hư hàn.

