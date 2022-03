Quốc Cường Gia Lai bị tố chiếm đoạt tài sản: Công an TP.HCM không khởi tố vụ án

(VTC News) -

Lý do không khởi tố vụ án do Cơ quan CQĐT Công an TP.HCM cho rằng, nội dung hợp đồng hứa mua, hứa bán ngày 29/3/2017 thể hiện tình trạng pháp lý của dự án đang được Sở Xây dựng đề nghị UBND TP.HCM công nhận Công ty Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè).

Dự án Phước Kiển và lùm xùm kiện cáo giữa các bên chủ đầu tư.

Công an TP.HCM cho biết, căn cứ khoản 1 Điều 157 Bộ luật Tố tụng Hình sự, đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 13-01/CQCSĐT-PC01 đối với nguồn tin về tội phạm theo đơn trình báo của Công ty Sunny Island.

Ngày 18/3, Viện KSND TP.HCM có kết luận kiểm tra số 85/KL-VKS-P3 kết luận quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an TP.HCM là có căn cứ.

Công ty Quốc Cường Gia Lai sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để được chấp thuận là chủ đầu tư của dự án bao gồm 2 phần hạ tầng và đô thị.

Tuy nhiên, đến nay, UBND TP.HCM chưa ban hành quyết định giao đất cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, đồng thời các văn bản công nhận, chấp thuận cho Công ty Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư dự án trên đã hết hiệu lực.

Hiện UBND TP chỉ đạo các sở ngành chức năng hướng dẫn Công ty Quốc Cường Gia Lai lập thủ tục đầu tư dự án này theo đúng quy định pháp luật.

Về diện tích đất đã bồi thường của dự án được nêu trong hợp đồng hứa mua, hứa bán thể hiện Công ty Quốc Cường Gia Lai đã đền bù được khoảng 92% tổng diện tích đất của dự án (tương đương 84,1ha).

Theo Công an TP.HCM, trước đó đơn vị nhận được nguồn tin về tội phạm theo đơn của ông Trần Tuấn Vinh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Sunny Island tố cáo Công ty Quốc Cường Gia Lai gian dối, chiếm đoạt hơn 2.882 tỷ đồng.