Quốc Cơ, Quốc Nghiệp chồng đầu đi xe: Chưa đủ cơ sở xử lý theo Luật Quảng cáo

Liên quan đến vụ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chồng đầu, làm xiếc trên xe máy, ngày 26/10, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho hay, Công an TP Thủ Đức đã điều tra, xác minh vụ việc.

Theo đó, việc ghi hình, quay phim được thực hiện trong khu vực có rào chắn, trên đoạn đường chưa kết nối vào mạng lưới giao thông đường bộ; có đội ngũ y tế, có bảo hiểm tai nạn cho toàn bộ đội ngũ sản xuất, diễn viên. Nội dung clip có sử dụng kỹ xảo điện ảnh để xóa bỏ các trang thiết bị, phương tiện và người bảo hộ…

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chồng đầu, làm xiếc trên xe.

"Đây là hoạt động quay quảng cáo, do đó chưa đủ cơ sở pháp lý để xử lý vi phạm theo khoản 4 Điều 8 Luật Quảng cáo về quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội", Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thông tin.

Theo cơ quan này, việc video Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chồng đầu, làm xiếc trên xe lan truyền trên mạng xã hội không thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở. Tuy nhiên, với vai trò quản lý, Sở sẽ làm việc với hai nghệ sỹ về việc sử dụng hình ảnh gây ảnh hưởng xấu đến ý thức, việc tuân thủ pháp luật của người dân.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho rằng nội dung clip quảng cáo chưa được phát hành nhưng đã lưu truyền trên các nền tảng mạng xã hội, do đó cần có sự tham gia quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM.

Cụ thể, cần xác định tài khoản đăng tải clip lên mạng internet để xem xét, xử lý hành vi đăng tải clip có nội dung vi phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu đến ý thức, việc tuân thủ pháp luật của người tham gia giao thông. Người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải chịu trách nhiệm với nội dung sản phẩm quảng cáo.

Trước đó, tối 25/10, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) thông tin, khoảng tháng 9/2023, hai nghệ sỹ xiếc Quốc Cơ – Quốc Nghiệp ký hợp đồng với Công ty Hạnh phúc ViNa tham gia ghi hình quảng cáo cho công ty DAT bike để quảng cáo mẫu xe điện Quantum chuẩn bị ra mắt dịp cuối năm.

Địa điểm họ biểu diễn là đoạn đường nằm trong cụm chung cư thuộc phạm vi quản lý của chủ đầu tư là Công ty Thuận Việt, khu phố 7, phường An Khánh, TP Thủ Đức.

Công an TP Thủ Đức đã yêu cầu các cá nhân, tổ chức có liên quan phối hợp làm rõ một số nội dung về ghi hình, dựng phim và đăng tải đoạn clip trên các nền tảng mạng xã hội. Qua làm việc, bước đầu công an nhận định, vụ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chồng đầu đi xe máy điện có bản chất khác với vụ việc người mẫu Ngọc Trinh điều khiển mô tô biểu diễn trên tuyến đường giao thông.

Đây là nội dung quảng cáo cho mẫu xe điện mới, là dự án do nhiều tổ chức và cá nhân cùng thực hiện. Trong đó, mỗi tổ chức, cá nhân được phân công một vai trò, nhiệm vụ cụ thể quy định rõ theo hợp đồng.

Buổi ghi hình có đầy đủ các đội ngũ sáng tạo, sản xuất, kỹ thuật, hậu cần, diễn viên, trang thiết bị, phương tiện, người bảo hộ, diễn viên đóng thế. Khu vực quay phim có rào chắn, bảo vệ gác chắn, không để người không phận sự vào; có đội ngũ y tế; có bảo hiểm tai nạn cho toàn bộ người sản xuất, diễn viên...

Ngày 21/10, Công ty DAT bike đăng tải trên kênh Youtube đoạn video clip thành phẩm đã được chỉnh sửa hậu kỳ, sử dụng kỹ xảo điện ảnh để xóa bỏ các trang thiết bị, phương tiện và người bảo hộ, chỉ còn hình ảnh 2 diễn viên Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vừa điều khiển xe vừa thực hiện động tác xiếc chồng đầu lên nhau. Hình ảnh này gây dư luận trái chiều trên nền tảng mạng xã hội.

Trong clip có ghi rõ thông tin khuyến cáo “Được thực hiện bởi các nghệ sỹ chuyên nghiệp trong khu vực được kiểm soát. Người xem vui lòng không thử theo bất cứ hình thức nào”. Sau khi được Công an TP Thủ Đức mời làm việc, Công ty DAT bike đã “tạm khóa” đoạn video.

Công an TP Thủ Đức nhận định, đây là vụ việc hành chính, không có dấu hiệu tội phạm. Tuyến đường nơi ghi hình chưa được kết nối vào mạng lưới giao thông đường bộ nên không thuộc sự điều chỉnh của Luật Giao thông đường bộ.