Công an TP.HCM lên tiếng vụ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chồng đầu, làm xiếc trên xe

(VTC News) -

Sáng 22/10, trả lời VTC News, ông Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an phường An Khánh xác nhận, địa điểm trong clip quảng cáo của hai nghệ sĩ xiếc được thực hiện tại địa bàn phường.

“Đơn vị đã cung cấp thông tin cho Cơ quan điều tra và CSGT làm việc. Chúng tôi chỉ xác nhận địa điểm trong clip đúng là thuộc phường An Khánh”, ông Tuấn nói.

Hình ảnh hai nghệ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp không đội mũ bảo hiểm làm xiếc trong clip quảng cáo gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến sự việc trên, đại diện Công an TP Thủ Đức cho biết, đơn vị đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chạy xe làm xiếc chồng đầu trên địa bàn.

“Đơn vị đã nắm được thông tin và đã có báo cáo lên Công an TP.HCM để xác minh, làm rõ”, đại diện Công an TP Thủ Đức nói.

Trước đó, hãng xe máy điện Dat Bike gây tranh cãi dữ dội khi tung video quảng cáo dòng sản phẩm mới Quantum với sự góp mặt của hai nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp.

Trong video này, hai nhân vật chính là Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, thực hiện màn trình diễn xiếc chồng đầu khi đang điều khiển xe.

Đồng thời, đoạn clip còn đính thêm dòng chữ là “được thực hiện bởi nghệ sĩ chuyên nghiệp, trong khu vực được kiểm soát. Vui lòng không thử theo bất kỳ hình thức nào”.

Đoạn clip đăng tải nhận được khá nhiều bình luận chia sẻ. Hầu hết mọi người đều cho rằng hành động trên của nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp là hết sức nguy hiểm. Thậm chí nhiều người lên án hành vi của hai nghệ sĩ này.

Ngay sau đó, Công an TP Thủ Đức đã vào cuộc điều tra và bước đầu xác định vị trí nơi hai nghệ sĩ này biểu diễn. Đồng thời, công an đã đến khu vực tuyến đường gần chung cư Thuận Việt, phường An Khánh để xác minh.

Theo Công an TP Thủ Đức, Công an đã làm việc với các bảo vệ ở khu vực này và bước đầu xác định sự việc diễn ra cách đây chừng vài tháng.

Trên mạng xã hội xuất hiện clip Quốc Cơ, Quốc Nghiệp quay quảng cáo có trang bị đồ bảo hộ và dây. buộc ràng giữ

Cũng liên quan đến vụ việc trên, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip hậu trường cho thấy, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vừa chạy xe vừa xiếc chồng đầu đều có sự giám hộ, bảo hộ kỹ lưỡng của các thành viên đoàn làm phim.

Trong clip hậu trường cho thấy, nghệ sĩ chồng đầu từ trên xuống được buộc dây an toàn vào người và di chuyển cũng cực kỳ chậm.

Tuy nhiên, khi clip này được đăng tải đã cắt bỏ bớt các phần như dây bảo hộ, người giám sát… Vì vậy, khi khán giả xem đoạn clip đều không nhìn thấy hậu trường phía sau.

Vừa qua, những hành vi “gây rối trật tự công cộng” khi điều khiển xe mô tô gây bức xúc trong dư luận. Cụ thể, người mẫu Ngọc Trinh đã bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi thực hiện hàng loạt động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe… dù không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2.

Đáng chú ý, các lần biểu diễn xe mô tô vi phạm nói trên, Ngọc Trinh đều cho quay phim lại để biên tập và tự đăng lên các clip này lên các tài khoản cá nhân trên nền tảng mạng xã hội.

Trước đó, vào tháng 3, mạng xã hội cũng xôn xao video cặp vợ chồng đi xe SH "làm xiếc" tại khúc cua nguy hiểm trên đèo Hải Vân.

Sau đó, lực lượng chức năng đã vào cuộc khởi tố Nguyễn Thế Anh (35 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Ngân (24 tuổi, cùng trú xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tại phiên tòa TAND quận Liên Chiểu tuyên phạt Nguyễn Thế Anh 1 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Kim Ngân 1 năm tù (cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng).