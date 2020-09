Quảng Trị tạm hoãn các cuộc họp không cần thiết để tập trung chống bão số 5

Ngày 17/9 UBND tỉnh Quảng Trị vừa có công điện khẩn gửi các đơn vị, địa phương về việc tập trung ứng phó với bão số 5 và mưa lũ.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, bão số 5 đang di chuyển về phía bờ biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, có diễn biến phức tạp, hướng di chuyển khó lường, phạm vi ảnh hưởng rộng. Dự báo chiều 18/9 bão có khả năng đổ bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Trị.

Để chủ động phòng, tránh bão, hoàn lưu bão gây mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị, địa phương tạm hoãn các cuộc họp không cần thiết từ chiều 17/9 để tập trung cho công tác chỉ huy, chỉ đạo phòng chống bão số 5.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đang đi kêu gọi người dân đưa tàu thuyền đến neo đậu tại các nơi an toàn. (Ảnh: Phan Vĩnh).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học từ ngày 18/9 đến khi kết thúc nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và dành thời gian để giáo viên tham gia tổ chức phòng chống bão tại trường học.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở NN&PTNT và các địa phương tập trung rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển để hướng dẫn các tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 8h ngày 17/9. Khẩn trương sắp xếp đảm bảo an toàn tàu thuyền tại các nơi neo đậu. Việc sắp xếp tàu thuyền vào các nơi neo đậu, tránh trú an toàn trên địa bàn tỉnh hoàn thành trước 18h ngày 17/9.

Các địa phương trong tỉnh Quảng Trị, nhất là các vùng dọc bờ biển chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, vùng thường xuyên ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét, ngập cục bộ triển khai ngay các phương án ứng phó bão, mưa lũ, chủ động triển khai công tác sơ tán dân, tổ chức lực lượng cảnh giác đảm bảo an ninh trật tự ở những khu vực sơ tán; không để người ở lại trên tàu thuyền tại các nơi neo đậu, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thuỷ sản, lán trại thi công; chú trọng đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân tại các nơi sơ tán. Công tác sơ tán dân tránh bão phải hoàn thành trước 20h ngày 17/9.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an, Sư đoàn 968,... chuẩn bị lực lượng, phương tiện thường trực để sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ sơ tán dân khi có lệnh điều động. Công an nghiêm cấm người qua lại ở khu vực nguy hiểm như bến đò, khu vực sạt lở đất, lũ quét, các ngầm tràn,....