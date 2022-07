Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép tàu du lịch biển từ 10h ngày 2/7

(VTC News) -

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh sáng 2/7, để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương ven biển xem xét tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi.

Từ 10h ngày 2/7, cơ quan chức năng tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch biển, lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển, nhưng có thể xem xét, cho phép tàu được chạy từ các tuyến đảo về đất liền tránh trú và kết thúc công việc này trước 17h.

Theo Đài khí tượng thủy văn Quảng Ninh, lúc 7h ngày 2/7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh gấp 11-12, giật cấp 14. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào phía bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm nay (2/7) đến 3/7, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, riêng khu vực Đông Bắc có nơi trên 200 mm. Từ 4-7/7, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Khu vực Hà Nội đêm nay (2/7) và sáng mai (3/7) có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.