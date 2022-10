Quảng Nam, Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn ứng phó với bão Sonca

(VTC News) -

Chiều 14/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có công điện khẩn việc ứng phó với bão số 5 (tên quốc tế là Sonca).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý các Cảng cá tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển, đảo tiếp tục cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động, bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại cho đến khi có thông báo chính thức về thời tiết ổn định.

Một bãi biển ở Quảng Nam cấm người dân xuống tắm vì sóng biển lớn.

Các địa phương thông báo, hướng dẫn và yêu cầu các chủ lồng, bè đang nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển khẩn trương di chuyển vào nơi neo đậu an toàn trước 15h ngày 14/10. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả neo đậu, tránh trú tàu thuyền trước 17h ngày 14/10. Kiểm tra, rà soát tất cả các công trình đang thi công, đang tích nước, vận hành trên địa bàn, phải xác định dừng kỹ thuật hợp lý, an toàn công trình và tổ chức sơ tán, di dời ngay toàn bộ người và thiết bị, máy thi công ra khỏi công trường đến nơi an toàn. Hoàn thành việc di dời trước 17h ngày 14/10.

Ngoài ra, chính quyền các địa phương và cơ quan quan chức năng tập trung kiểm tra, rà soát và kịp thời huy động lực lượng tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng có nguy cơ cao bị chia cắt đến nơi an toàn. Bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ, cắm biển cảnh báo và kiên quyết ngăn cấm người dân qua lại khu vực nguy hiểm; tạm dừng hoạt động đò ngang, không để người dân đánh cá, vớt củi trên sông trong thời gian mưa, lũ.

Sở GD-ĐT chủ động thông báo cho các cơ quan giáo dục, giáo viên và học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn tính mạng.

Trong khi đó, tại Quảng Nam, để chủ động ứng phó khẩn cấp với bão số 5 và mưa lũ, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cấp ủy, chính quyền địa phương và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai ứng phó phù hợp với diễn biến thực tế của bão số 5, mưa lũ trên địa bàn

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát, khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân, khách du lịch ven biển; kiên quyết không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa nay (14/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5, có tên quốc tế là Sonca. Lúc 13h, vị trí tâm bão cách Đà Nẵng - Quảng Nam khoảng 250km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h. Đến 1h ngày 15/10, bão số 5 trên vùng biển các tỉnh Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi, cách Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 90km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật 10, dự báo hướng vào đất liền Đà Nẵng - Quảng Ngãi, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.