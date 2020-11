Quảng Nam: Dùng súng tự chế bắn chết hàng xóm

Tối 26/11, Công an huyện Bắc Trà My phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng khiến một người dân ở xã Trà Dương thiệt mạng.

Hiện trường vụ nổ súng. (Ảnh: B.Đ)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h cùng ngày, Đỗ Xuân H. (39 tuổi, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương) mang theo khẩu súng tự chế và chạy xe máy đến nhà hàng xóm là ông Nguyễn Thành T. (49 tuổi).

Tại đây, H. cầm súng bắn ông T. khiến nạn nhân thiệt mạng tại chỗ. Sau khi gây án, H. nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.