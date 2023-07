Quang Đăng lần đầu tiết lộ sự ra đi đột ngột của mẹ ruột nơi xứ người

Vũ công Quang Đăng tin rằng mỗi lần nhận được giá trị mới luôn mất đi một giá trị đang có trong cuộc sống. Lúc anh trở thành quán quân So you think you can dance, sự nghiệp lên tầm cao mới, không lâu sau bố mất. Khi vũ công gặp bạn gái Yee Pink thì mẹ qua đời.

Tháng 8/2022, mẹ Quang Đăng đến Pháp thăm bạn bè ở ngoại ô, khi bước xuống tàu lửa bị trượt chân ngã nên qua đời. Anh sốc nặng, tìm mọi cách để xin visa, mua vé máy bay sang đưa linh cữu bà về nước.

"Cách tôi đón nhận sự ra đi của bố và mẹ khác nhau. Với bố, tôi đau đớn nhưng có thể chấp nhận ở chừng mực nào đó; trong khi mẹ mất khiến tôi cảm thấy cô độc, chỉ còn mỗi mình trên cõi đời", vũ công nói trong talkshow với MC Nguyên Khang.

Quang Đăng bên mẹ.

Với Quang Đăng, mẹ không có điểm gì để chê trách. Bà cởi mở, hòa đồng, được hầu hết bạn bè của con trai yêu quý. Một số người bạn nhắn tin trò chuyện với bà nhiều hơn với Quang Đăng.

Lần đầu gặp mẹ bạn trai, hot girl Yee Pink từng rất lo lắng vì sợ người lớn không thích những cô gái nhuộm tóc trong khi mình chưng diện xanh đỏ 3-4 màu. Khoảnh khắc bà nói "Cô chưa thấy ai có mái tóc đẹp như cháu" khiến Yee Pink thở phào, thấy nhẹ nhõm.

Bà nhấn mạnh rất vui khi các con khôn lớn, thành công, tìm được người để tin tưởng và yêu thương. "Bà cứ lặp lại câu "mẹ yên tâm rồi", đến bây giờ tôi mới thấm thía", Quang Đăng xúc động.

Cách mẹ sống và đối xử với người xung quanh khiến Quang Đăng cảm nhận di sản lớn nhất bà để lại các con là tinh thần, tình cảm.

Vũ công hối hận nhất chưa thể cùng mẹ đi nhiều nơi. Lúc chị gái đưa mẹ sang Pháp trượt tuyết, cưỡi ngựa, thăm nhiều địa điểm nổi tiếng, anh kẹt công việc nên không thể tham gia.

Quang Đăng và Yee Pink trong talkshow của Nguyên Khang.

"Không ngờ vài tháng sau, mẹ mất. Tôi mong mỏi duy nhất mẹ đón tuổi già an nhiên, tận hưởng cuộc sống vì bà đã sống cả đời quá vất vả", Quang Đăng cho hay.

Trong chương trình, Quang Đăng và bạn gái hot girl chia sẻ về tình yêu gần 4 năm. Yee Pink (sinh năm 1997 ở Quý Châu, Trung Quốc) học múa cổ truyền từ bé đến bậc trung học, sau này chuyển sang nhảy đường phố.

"Tôi học nhảy khoảng 13 - 14 năm. Ở đất nước tôi, múa là môn năng khiếu gần như bắt buộc đối với mọi bé gái", cô kể.

Họ gặp nhau ở Trung Quốc khi Quang Đăng sang dạy nhảy khoảng 3 tuần. Trong lớp, vẻ điển trai của thầy giáo 8X khiến nhiều cô gái có cảm tình trong khi anh chỉ dành sự quan tâm cho Yee Pink vì dễ thương, trò chuyện hài hước.

Hot girl ở bên Quang Đăng suốt thời gian ở Trung Quốc, vì yêu mà sang Việt Nam. Cô mua vé máy bay 1 chiều, nói với gia đình sang thăm bạn, sẽ về sớm, không ngờ đi một mạch gần 4 năm.

Quang Đăng và Yee Pink hài lòng cuộc sống hiện tại.

Sau đó, Quang Đăng và Yee Pink đi du lịch Thái Lan thì dịch COVID-19 bùng phát, chỉ nam vũ công mang quốc tịch Việt Nam được về nước.

Hai tháng sau, Yee Pink sang Campuchia để tìm cơ hội về Việt Nam nhưng vẫn mắc kẹt tiếp 6 tháng. Cô lấy tình yêu làm động lực để để sống một mình ở đất nước xa lạ, không có gia đình và bạn trai bên cạnh.

Ngày gặp lại, họ ôm nhau, chưng hửng nhìn nhau thay vì sướt mướt như trên màn ảnh.

Yêu gần 4 năm nhưng cặp đôi chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Anh, gần đây Yee Pink mới nghiêm túc học tiếng Việt để hiểu bạn trai hơn, biết anh làm gì, nói chuyện với ai. "Tiếng Việt rất khó nhưng tôi tự tin học được vì có khiếu ngôn ngữ", cô cho hay.

Trước câu hỏi về hôn nhân, Yee Pink nói sẽ kết hôn nếu Quang Đăng muốn, không thì thôi vì gia đình cô không thúc ép. Trong khi đó, Quang Đăng từng không muốn kết hôn, đến nay sẵn sàng lập gia đình nếu việc làm này cần thiết, giúp vun vén mối quan hệ bền vững.

Hiện tại, họ đang rất hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống. Yee Pink không có mặt trong nhóm nhảy của Quang Đăng vì lười, thấy hợp với vai trò vlogger làm đẹp, thời trang hơn vũ công.

