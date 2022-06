Quá xinh đẹp, cô giáo bị mẹ học sinh đòi đuổi việc

(VTC News) -

Theo Sohu, sự việc hy hữu xảy ra ở một trường mẫu giáo tại Trung Quốc. Nhan sắc vượt trội của một giáo viên mầm non đã khiến nhiều phụ huynh lo ngại về sự tập trung của con mình. Thậm chí một số phụ huynh còn thái quá đến mức đòi nhà trường sa thải cô giáo này vì chồng họ luôn tranh đi đón con mỗi buổi chiều tan lớp. Rất không hài lòng khi ông xã chưa đến giờ tan làm đã đòi đi đón con, những bà mẹ này cho rằng tất cả là do nữ giáo viên quá xinh đẹp, quá thu hút, vì thế họ không có cảm giác an toàn.

Những hình ảnh của nữ giáo viên mầm non xinh đẹp được lan truyền.

Về vấn đề này, ban giám hiệu nhà trường khẳng định, họ không đáp ứng đòi hỏi vô lý đó của phụ huynh. Nữ giáo viên kể trên không chỉ xinh đẹp còn rất có phong thái, tương tác với học sinh cực tốt, khiến bọn trẻ đều rất thích học giờ của cô. Thành tích của lớp mà nữ giáo viên xinh đẹp này dẫn dắt rất tốt. Thêm nữa, trang phục của cô cũng rất giản dị, thanh lịch, kín đáo, hoàn toàn không vi phạm bất cứ tiêu chuẩn giáo dục nào.

Nhà trường cũng chia sẻ thêm, dù yêu cầu quá đáng của phụ huynh không được chấp nhận nhưng cô giáo vẫn bị sang chấn tâm lý nhẹ khi bị công kích bởi nhan sắc của mình. Ban giám hiệu kêu gọi các phụ huynh biết giới hạn, đừng làm tổn thương người khác.

Sau khi câu chuyện được truyền thông đăng tải, cư dân mạng "sốt xình xịch" không chỉ vì nhan sắc cô giáo mà còn vì tình huống oái oăm mà cô gặp phải. Rất nhiều người lên tiếng bênh vực nữ giáo viên: "Xinh đẹp chẳng có gì sai, sai là ở những người ghen tị", "Chồng háo sắc lại đổ tội cho khác người vì quá đẹp, quá nực cười rồi", "Ép người khác nghỉ việc vì quá đẹp, lần đầu tôi nghe thấy, có phải họ có vấn đề về thần kinh không?"...