Pogba mắc lỗi, Man Utd thua toàn diện trước Arsenal thế nào?

Sai lầm của Paul Pogba trong hiệp 2 khiến Manchester United ôm hận trước Arsenal. Tiền vệ người Pháp cũng khẳng định đội nhà bại trận vì những "chi tiết nhỏ", tuy nhiên, đây là trận thua trên rất nhiều phương diện của Quỷ đỏ.

Man Utd để Arsenal lấn lướt, hoàn toàn chịu trận và dường như nếu không phải Pogba mắc sai lầm, đội bóng của HLV Ole Solskjaer cũng sẽ thua vì một lý do nào đó. Man Utd không xứng đáng có điểm ở trận này.

Man Utd thua toàn diện trước Arsenal.

Con số nói dối

Man Utd có trận đấu không tệ trên khía cạnh thống kê. Quỷ đỏ sút 8 (so với 7 của Arsenal), cầm bóng 53,3% (so với 46,7% của Arsenal), chuyền bóng thành công 85% (so với 86% của Arsenal), thắng trong 18 pha tranh chấp trên không (nhiều gần gấp ba lần đối thủ). Những chỉ số chính yếu, Man Utd hoặc nhỉnh hơn, hoặc bằng Arsenal.

Song, đây là một trong những trận tệ nhất của Man Utd trong vài tuần qua, từ sau thảm bại 1-6 trước Tottenham. Đội bóng của Solskjaer đã bế tắc toàn diện trước Arsenal, mà đôi khi, con số thống kê không nói lên toàn bộ vấn đề.

Suốt 45 phút đầu tiên, Quỷ đỏ không thể tìm ra đường lên bóng trước sự chặt chẽ của đối thủ. Arsenal đã phòng ngự rất tốt từ tuyến hai khi bóp nghẹt khu trung tuyến của Man Utd. Mỗi khi Bruno Fernandes hay Pogba có bóng, luôn có ít nhất hai cái bóng áo trắng lao lên áp sát.

Arsenal đá trên chân Man Utd.

Nhiệm vụ đánh chặn không được giao cho riêng những tiền vệ như Mohamed Elneny hay Thomas Partey, mà cả đội hình Arsenal cùng thực hiện. Arsenal pressing đều đặn trên khắp mặt sân, khiến đường lên bóng duy nhất của Man Utd là hai biên, nơi Quỷ đỏ không mạnh bởi Aaron Wan-Bissaka hay Luke Shaw không giỏi đánh biên.

Ép Man Utd phải chơi với sở đoản, HLV Mikel Arteta đã quá cao tay. Minh chứng là Quỷ đỏ loay hoay suốt nửa đầu trận đấu, cứ có bóng là... mất. Bruno phải dạt biên phải liên tục để cung cấp bóng lên phía trên, nhưng trong ngày tuyến phòng ngự Arsenal cũng chơi ổn định, vây bắt rất chặt cả Marcus Rashford lẫn Mason Greenwood, Man Utd bị tước đoạt mọi vũ khí trên sân nhà.

Để nhìn vào chiến thuật của một đội, hãy nhìn vào cầu thủ được đánh giá hay nhất của đội ấy trong trận. Ngôi sao sáng nhất Arsenal hôm qua là Partey. Một mình tân binh đến từ Atletico Madrid đã "bỏ túi" những tiền vệ hay nhất của Man Utd như Bruno, Fred hay Pogba.

Partey có 4 lần tắc bóng thành công, 11 lần thu hồi bóng thành công, 4 lần đi bóng thành công, thắng 100% các pha không chiến và phủ tầm hoạt động lên khắp mặt sân nhờ những bước chạy bền bỉ.

Partey vượt trội tiền vệ Man Utd.

Nhờ Partey, Elneny hay Busako Saka đeo bám liên tục, Man Utd không có không gian để "thở". Hầu hết cơ hội của Quỷ đỏ đều đến trong hiệp 2, khi Arsenal ghi bàn trước và đổi về chiến thuật phòng ngự chủ động.

Man Utd đã lép vế hoàn toàn khi không hóa giải được thế trận pressing rất chủ động và cân bằng của Arsenal. Tottenham cũng thi đấu y hệt như vậy và đã thắng Man Utd tới 6-1 ở Old Trafford. Dường như Quỷ đỏ không rút được bài học sau thất bại.

Không chỉ Pogba đá tệ

Pogba là tác nhân trực tiếp khiến Man Utd chịu bàn thua trước Arsenal. Sky Sports chấm cho tiền vệ người Pháp số điểm tệ nhất trận, nhưng không chỉ mình Pogba đá kém. Chỉ là sai lầm của "số 6" mang tính cá nhân, dễ bị nhìn thấy và phán xét nhất.

Man Utd đã thua cả về chiến thuật lẫn con người. Arsenal không có nhiều ngôi sao hơn Man Utd, nhưng sự gắn kết và khát khao của đội khách là thứ Quỷ đỏ không có. Theo cựu danh thủ Roy Keane, Man Utd hiện tại thiếu cả chất lượng lẫn khát khao thi đấu.

Pogba bị chỉ trích về thái độ thi đấu.

Trước khi nhận bàn thua, nửa đỏ thành Manchester thi đấu uể oải, rệu rã trước Arsenal. Số cầu thủ Man Utd thực sự quyết tâm ở trận này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Khi Man Utd rơi vào thế khó, vai trò thủ lĩnh của Harry Maguire hay Bruno là rất mờ nhạt. Theo Roy Keane, Man Utd đang không có một "ngọn hải đăng" trên sân để các cầu thủ khác nhìn vào trong khó khăn.

Đội chủ sân Old Trafford là tập thể của những cầu thủ sàn sàn nhau về chất lượng. Không có cái tên nào nổi trội, cũng như một cá tính đủ mạnh để vực dậy tinh thần.

Đó là lý do Man Utd gần như không thể ngược dòng ở các trận cầu lớn. Dưới thời HLV Solskjaer, Quỷ đỏ đánh mất cá tính khi bước vào những trận cầu sinh tử. Hơn một năm dẫn dắt Man Utd, dấu ấn lớn nhất của ông thầy người Na Uy vẫn chỉ là chiến thắng 3-1 trước PSG ở vòng 1/8 Champions League 2018/2019. Không nhắc đến chiến thắng có phần may mắn đó, không biết phải kể đến ấn tượng gì của Solskjaer ở những trận đánh lớn.

Thành tích toàn thắng ở Champions League mùa này có thể là điểm nhấn của Man Utd, nhưng Ngoại hạng Anh mới là sân chơi chính yếu, nơi Man Utd không thể "ghi 5 bàn ở trận này và tịt ngòi luôn ở trận kế tiếp" như Pogba khẳng định. Quỷ đỏ vẫn cần cái uy của đội bóng lớn, bên cạnh khả năng tích lũy điểm số để cạnh tranh ngôi vô địch.

Những yếu tố này, Man Utd của Solskjaer đều không có.