Phú Yên ghi nhận ca tử vong đầu tiên do tay chân miệng

Ngày 5/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên cho biết ghi nhận một trường hợp bé trai 21 tháng tuổi ở thôn Tiên Châu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An tử vong do bệnh tay chân miệng.

Bé xuất hiện các nốt hồng ban dạng bỏng nước ở lòng bàn tay, chân, sốt, tối ngủ có giật mình. Đến 29/6, bé được người nhà đưa đi khám tại Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên, được chẩn đoán mắc tay chân miệng.

Sau đó, bệnh nhân có dấu hiệu chuyển nặng, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định tiếp tục theo dõi và điều trị. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong trên đường chuyển viện.

Cán bộ y tế hướng dẫn, tư vấn nhà người dân có trẻ nhỏ vệ sinh, khử khuẩn các dụng cụ tiếp xúc. (Ảnh: CDC Phú Yên)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo và phối hợp Trung tâm Y tế huyện Tuy An điều tra, giám sát xung quanh nhà bệnh nhân, lập danh sách đối với các trường hợp tiếp xúc gần, hướng dẫn cách ly và điều trị kịp thời.

CDC Phú Yên cũng phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý các ổ dịch phát sinh theo quy định; hướng dẫn các hộ gia đình, đặc biệt nhà có trẻ em dưới 5 tuổi thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hằng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang… bằng xà phòng hoặc các hóa chất tẩy rửa thông thường.

Theo thống kê, từ đầu năm 2023 đến nay, Phú Yên ghi nhận 65 ca mắc tay chân miệng. Trong đó, Tuy An, TP. Tuy Hòa là các địa phương có số ca mắc cao. Hiện địa phương ghi nhận 2 ổ dịch tay chân miệng tại thôn Bình Thạnh và thôn Tiên Châu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An.

MINH MINH