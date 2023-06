Trẻ mắc tay chân miệng tăng vọt, nguy cơ lây từ người lớn

(VTC News) -

Sáng 23/6, tại Viện Pasteur TP.HCM, bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì họp trực tuyến khẩn với 20 tỉnh, thành phía Nam về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng.

Báo cáo tại hội nghị, TS.BS Nguyễn Vũ Thượng, Phó viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, cho biết trong tuần 24, toàn miền Nam ghi nhận hơn 2.000 ca mắc tay chân miệng, tăng hơn 23,3% so với tuần trước đó.

"Hiện chủng EV71 tấn công chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi. Vì vậy khi hết kỳ nghỉ hè, trẻ đi học lại sẽ làm lây lan nhiều hơn. Đặc biệt, có 50% người lớn mắc tay chân miệng không triệu chứng, đây là nguồn lây quan trọng cho trẻ em mà không hề biết", TS.BS Thượng nói.

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ lây tay chân miệng từ người lớn. (Ảnh minh họa)

Thống kê cho thấy có 5 trường hợp tử vong xác định do EV71, 2 trường hợp tử vong chưa có kết quả xét nghiệm.

7 ca tử vong do bệnh tay chân miệng tại các tỉnh: Kiên Giang, Long An, Bình Phước, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Tháp, Bạc Liêu. Tất cả đều dưới 5 tuổi, tử vong sau 1 - 6 ngày nhập viện.

Ông Thượng cho rằng số liệu tay chân miệng có thể thấp hơn so với thực tế do các ca bệnh nhẹ được thăm khám ở phòng khám, cơ sở y tế tư nhân. Do đó, phân tích dựa trên các ca nặng, Viện Pasteur TP.HCM nhận thấy An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Kiên Giang, Cần Thơ, TP.HCM là những tỉnh thành có tỷ trọng ca nặng cao.

Số ca mắc tay chân miệng toàn miền Nam ở tuần 24 tăng hơn 23,3% so với tuần trước. (Ảnh: LN)

TS.BS Thượng cho biết thêm, số ca mắc tay chân miệng nặng tăng, đặc biệt là tuần 21. Phân tích dựa trên ca nặng, từ tuần 19 đến nay, Bình Dương, Đồng Nai, An Giang, Kiên Giang, TP.HCM là các tỉnh, thành có số ca nặng cao so với khu vực khác. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, khu vực phía Nam có 11.065 ca mắc bệnh tay chân miệng.

"Khoảng 80% người lớn mắc tay chân miệng không có biểu hiện lâm sàng nhưng có thể lây cho trẻ em mà không hề biết. Do đó, việc phòng ngừa tay chân miệng không chỉ tập trung ở trẻ nhỏ, bảo mẫu, trường mầm non mà cả người lớn cũng phải thực hiện rửa tay sạch, vệ sinh sạch… nhằm bảo vệ các bé", ông Thượng nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp cho rằng người lớn là “người lành mang trùng” có thể lây bệnh tay chân miệng gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Đến nay Đồng Tháp đã ghi nhận 902 ca mắc, 68% là trẻ dưới 3 tuổi, 1 ca tử vong.

Bộ Y tế đã phân công 4 bệnh viện tuyến cuối tại TP.HCM, gồm 3 bệnh viện chuyên khoa Nhi và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM tham gia hỗ trợ, tiếp nhận điều trị các trường hợp nặng ở khu vực phía Nam.

Bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị trực tuyến sáng 23/6. (Ảnh: Tuấn Dũng)

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nhận định, tình hình dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp và đã có trường hợp tử vong. So với năm 2022, các tỉnh đã chủ động hơn về công tác nhân lực, chuẩn bị kinh phí chống dịch.

Bà Hương phân tích do người dân có xu hướng thăm khám ở phòng khám tư nhân, cơ sở y tế nhỏ lẻ điều trị khi bệnh nhẹ nên cần lưu ý và giám sát chặt chẽ các cơ sở này.

"Đề nghị các tỉnh, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2023, trong đó đảm bảo 4 tại chỗ. Ngoài truyền thông trong trường học, cần tăng cường truyền thông trong cộng đồng, vì có những người lớn là “người lành mang trùng” có thể lây cho trẻ em", Thứ trưởng nói.

Lâm Ngọc