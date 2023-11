Phú Yên: Đi đánh bắt cá, người đàn ông bị nước cuốn tử vong

(VTC News) -

"Thi thể ông T. được tìm thấy vào lúc 13h40 chiều nay trên khu vực bãi Dinh và được bàn giao cho gia đình lo hậu sự" - đại diện lãnh đạo huyện Sơn Hòa nói.

Lãnh đạo huyện Sơn Hòa trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, lúc 6h sáng 27/11, ông T. đi đánh bắt cá ở khu vực bãi Dinh, đoạn sông Ba qua địa phận huyện Sơn Hòa nhưng đến 15h cùng ngày, gia đình không thấy về nên cùng bà con hàng xóm tìm kiếm tại khu vực trên.

Đến tối cùng ngày, người thân phát hiện ghe bị của ông T. bị chìm tuy nhiên không thấy người. Sau đó, gia đình đã báo cơ quan chức năng triển khai công tác tìm kiếm.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to nên xảy ra nhiều vụ bị đuối nước.

Trước đó, trên địa bàn Phú Yên cũng có 1 người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi và tử vong.

Theo đó, tối 16/11, thấy trời mưa to, do không yên tâm về đàn gia súc, gia cầm đang nuôi trong rẫy ở huyện Sông Hinh nên vợ chồng ông C. đi kiểm tra.

Khoảng 21h45, trong lúc đi qua khu vực tràn qua suối Hồ Nai thuộc địa phận thôn 2/4 xã Ea Ly (vị trí là tràn qua suối tự nhiên trên đường vào nhà máy thủy điện Krông H’Năng) thì ông C. nước lũ cuốn trôi, còn vợ ông Cường may mắn thoát nạn. Thi thể ông C. được tìm thấy 2 ngày sau đó.