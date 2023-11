Tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi ở Phú Yên

(VTC News) -

“Ông Cường được tìm thấy được tìm thấy lúc 6h sáng nay. Thi thể cách vị trí bị nước lũ cuốn trôi khoảng 200m” – đại diện lãnh đạo UBND xã Ea Ly nói.

Vị trí nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi. (Ảnh: Huy Văn)

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Ly, đơn vị đã huy động lực lượng phối hợp lo hậu sự và động viên gia đình bà La Thị Sen (vợ ông Cường). Gia đình ông Mạc Văn Cường và bà La Thị Sen thuộc diện khó khăn của địa phương. Ông bà có con trai là Mạc Gia Bảo hiện đang học lớp 3 tại Trường tiểu học Tân Lập.

Tối 16/11, thấy trời mưa to, do không yên tâm về đàn gia súc, gia cầm đang nuôi trong rẫy nên vợ chồng ông Cường đi vào kiểm tra. Khoảng 21h45, trong lúc đi qua khu vực tràn qua suối Hồ Nai thuộc địa phận thôn 2/4 xã Ea Ly (vị trí là tràn qua suối tự nhiên trên đường vào nhà máy thủy điện Krông H’Năng) thì ông Cường nước lũ cuốn trôi, còn vợ ông Cường may mắn thoát nạn.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa to, gió lớn nên ở một số khu vực xảy ra ngập lụt cục bộ. Thương tâm hơn, có 4 học sinh khi tắm sông đã bị nước lũ cuốn trôi.

Vị trí 4 học sinh chết đuối.

Cụ thể, lúc 14h15 ngày 14/11, 6 học sinh lớp 5C Trường Tiểu học Hòa Phú được nhà trường cho nghỉ môn thể dục nên rủ nhau đến khu vực bờ kè sông Ba (thuộc thôn Liên Thạch, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa) để tắm.

Khi đang tắm, 4 em Đỗ Hoàng Lê Minh, Bùi Quang Khôi, Trần Nguyễn Bá Tú, Trần Thanh Tráng bị nước cuốn trôi, mất tích. Đến 17h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm được thi thể 2 em Minh và Tú.

Đến 15h30 chiều 15/11, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể em Tráng, cách vị trí gặp nạn khoảng 4km. Sáng 16/11, thi thể em Khôi được tìm thấy, cách hiện trường 20km.