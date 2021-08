Phú Yên: Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết

(VTC News) -

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên vừa có công văn gửi các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên từng bước được kiểm soát.

Theo nội dung công văn, sau hơn 2 tháng cả hệ thống chính trị và nhân dân nỗ lực, quyết tâm cao độ, công tác phòng, chống dịch COVID-19 bước đầu đạt được những kết quả khả quan; dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh từng bước được kiểm soát.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu, nhất là lực lượng y bác sĩ, quân đội, công an và cán bộ ở cơ sở. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới, trong cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh, thành phố phía Nam, với sự xuất hiện các biến chủng virus mới nguy hiểm hơn. Công tác phòng, chống dịch bệnh thời gian tới tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ khi nào, ở bất cứ đâu.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, nhanh chóng ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh với phương châm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng, chống dịch ở địa phương…

Cũng theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, giãn cách xã hội là yếu tố quyết định để hạn chế tối đa lây nhiễm dịch bệnh. Thần tốc xét nghiệm trên diện rộng là then chốt để phát hiện sớm, phân loại kịp thời, cách ly nhanh và tổ chức điều trị phù hợp, hiệu quả. Điều trị giảm tử vong là ưu tiên hàng đầu. Bảo đảm an sinh xã hội là trọng yếu. Vaccine, thuốc điều trị là chiến lược vừa cấp bách, vừa lâu dài. Đảm bảo an dân, an ninh, trật tự xã hội là nhiệm vụ quan trọng.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch theo quy định, nhất là lực lượng y tế và các lực lượng khác trên tuyến đầu. Đặc biệt chú trọng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn để các lực lượng tuyến đầu an tâm chống dịch. Tập trung huy động các nguồn lực chăm lo sức khỏe, bảo vệ tính mạng cho nhân dân, bảo đảm công tác an sinh xã hội, cung ứng kịp thời nhu yếu phẩm, lương thực thiết yếu cho người dân khi thực hiện cách ly, phong tỏa, giãn cách để người dân yên tâm thực hiện nghiêm các biện pháp, yêu cầu phòng chống dịch. Quan tâm chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, tạo điều kiện thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch...

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu đảm bảo lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt mọi lúc, mọi nơi, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa. Duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi đủ điều kiện theo nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”. Tiếp tục thực hiện các biện pháp duy trì và phục hồi phát triển kinh tế trong và sau dịch, thực hiện tốt mục tiêu kép phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội.