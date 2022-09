Phú Yên ban hành lệnh cấm biển, ngư dân nuôi tôm hùm khẩn trương 'chạy' bão

(VTC News) -

Ngày 26/9, ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - đã ban hành lệnh cấm biển đối với các tàu thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản ven bờ và trên biển, thời gian bắt đầu cấm biển từ 15h ngày 26/9.

Ngư dân ở cảng cá phường 6, TP. Tuy Hòa khẩn trương đưa thuyền vào nơi an toàn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá phối hợp với các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ các thông tin về tình hình diễn biến của bão để chủ động thông báo cho ngư dân (chủ phương tiện tàu thuyền) hoạt động hành nghề đánh bắt trên biển trở lại sau bão, có kế hoạch sản xuất cho phù hợp đảm bảo an toàn khi hành nghề.

Tại biển An Hòa Hải (huyện Tuy An), người dân đang khẩn trương di dời lồng bè vào nơi an toàn. Đây là vùng ươm nuôi tôm hùm giống lớn nhất khu vực Nam Trung Bộ.

Ngư dân ở An Hòa Hải đang đưa các lồng nuôi tôm vào bờ

Cả xã An Hòa Hải hiện có 120 hộ đang nuôi tôm giống, 4 triệu con tôm hùm giống đang ươm nuôi với 2.000 lồng. Cho đến sáng nay, ngư dân đã di dời 3 triệu con, 1 triệu con còn lại của 40 hộ dân còn lại đang được chính quyền vận động di dời sẽ kết thúc vào chiều nay.

Bà Lê Thị Ngọc - ngư dân xã An Hòa Hải - nói: “Nghe đài báo bão từ xa là lật đật chuyển đi liền, không còn một cái gì ở đây hết. Các lồng nuôi tôm là tài sản lớn của bà con mà cho nên phải chuyển đi hết”.

Các thùng nuôi tôm giống được đưa vào nơi an toàn

Tại tỉnh Phú Yên, có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được tại các trạm từ 19h ngày 24/9 đến 11h ngày 25/9, lượng mưa phổ biến từ 60 - 148 mm (Xuân Bình, Thị xã Sông Cầu: 148 mm).

Hiện có 387 tàu cá/2.250 lao động đang hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển, trong đó hoạt động xa bờ 294 tàu cá/1.799 lao động (khu vực quần đảo Trường Sa, và Nam Biển Đông), nằm ngoài khu vực nguy hiểm; hoạt động gần bờ đi về trong ngày là 93 tàu cá/451 lao động.

Số phương tiện còn lại đang neo đậu tại các bến địa phương. Tất cả chủ các phương tiện trên đều đã nhận được thông tin về tình hình diễn biến cơn bão Noru, chủ động di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm và thường xuyên liên lạc được về gia đình và Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, thông tin kịp thời đến các cơ quan, tổ chức và người dân để triển khai biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế; nâng cao năng lực ứng phó, ý thức của người dân, nhằm hạn chế rủi ro, thiệt hại do thiên tai.