Phụ kiện cửa Siegenia: Sản phẩm Đức cho công trình Việt

Tại Việt Nam, phụ kiện Siegenia đang dần được biết đến và sử dụng vào các công trình cao cấp với thiết kế sang trọng, an toàn, cùng nhiều tính năng vượt trội, phù hợp với khí hậu và văn hóa sử dụng của người tiêu dùng.

Bảng quảng cáo Siegenia tại sân bóng đá (Ảnh: Hữu Tuấn)

Ngoài những hệ phụ kiện thông thường ngày nay, Siegenia còn phát triển hệ phụ kiện thông minh chất lượng và độ an toàn cao, được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu. Đây là giải pháp tổng thể vô cùng khác biệt mà các hãng phụ kiện khác trên thị trường chưa làm được.

Phụ kiện Siegenia nhập khẩu Châu Âu - SI Aubi Đức

Phụ kiện Siegenia là thương hiệu nổi tiếng từ CHLB Đức được thành từ năm 1914 tại Siegen - CHLB Đức do William Jaeger sáng lập. Với sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần sáng tạo, đổi mới quyết liệt, Siegenia đã trở thành một trong những nhà cung cấp hàng đầu về phụ kiện cửa ở Đức, Châu Âu và một số nước trên thế giới.

Bản lề cửa sổ dấu cánh Siegenia tính thẩm mỹ cao, chịu tải tốt.

Năm 1958, với sự kiện nghiên cứu và cho ra đời thành công máy làm thoáng khí về đêm cho cửa đầu tiên trên thế giới, Siegenia đánh dấu mốc đầu tiên trở thành một trong những công ty dẫn đầu toàn cầu về phụ kiện cho các hệ cửa. Đến năm 1972, Siegenia tiếp tục cho ra mắt bộ phụ kiện cửa quay lật Favorit chỉ trong vài bước đơn giản. Đây tiếp tục là sự kiện mang lại tầm ảnh hưởng cực lớn cho thương hiệu phụ kiện Siegenia trong lịch sử ngành cửa.

Phụ kiện Siegenia được sử dụng nhiều tại Đức và Châu Âu.

Với sự ra đời của hàng loạt các phụ kiện cửa tên tuổi đã cho thấy những bước phát triển vượt bậc của Siegenia. Năm 1999, Siegenia sát nhập với một nhà máy nổi tiếng Aubi Baubeschlage GmbH tại Đức và chính thức đổi tên thành Siegenia Aubi năm 2003. Đến năm 2006, Siegenia tiếp tục mở rộng khi mua lại công ty KFV - một nhà sản xuất lớn về phụ kiện khóa cửa, với lịch sử hơn 150 năm thành lâp.

Với khóa đa điểm Siegenia KFV móc câu với độ an toàn cao.

Siegenia liên tục cho thấy sự phát triển và mở rộng của mình, trở thành một công ty sản xuất phụ kiện cho cửa sổ và cửa ra vào lớn nhất thế giới. Hiện nay, Tập đoàn Siegenia Aubi có 4 nhà máy sản xuất tại Đức và các hệ thống văn phòng đại diện tại các nước trên thế giới như Ba Lan, Thụy Sĩ, Áo, Trung Quốc… Phụ kiện Siegenia đã và đang chinh phục niềm tin ngày càng được các chủ đầu tư tại Việt Nam tin dùng.

Siegenia - Phụ kiện cửa an toàn, thông minh cho ngôi nhà

Phụ kiện Siegenia mặc dù mới xuất hiện tại Việt Nam nhưng cửa nhôm kính đã trở thành xu hướng mới trong kiến trúc nhà hiện đại. Người tiêu dùng Việt vẫn luôn tìm kiếm một hệ phụ kiện cửa cao cấp, chất lượng cho không gian sống.

Phụ kiện Siegenia có tính thẩm mỹ cao, an toàn, phù hợp với nhưng công trình cao cấp.

Siegenia cung cấp phụ kiện khóa cửa số 1 thế giới với độ an toàn, chống trộm tuyệt đối đến khó tin. Bằng hệ thống khóa cánh 4 điểm, phụ kiện khóa cửa Siegenia đảm bảo sự chắc chắn và an toàn, đem lại sự an tâm tuyệt đối cho gia chủ mỗi khi vắng nhà. Đây chính là giải pháp độc đáo và khác biệt mà hệ phụ kiện Siegenia mang tới cho các gia chủ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước ý đồ đột nhập của những kẻ xấu.

Giải pháp cửa nâng trượt Siegenia đạt giải Reddot 2020.

Khác biệt với nhiều dòng phụ kiện cửa nhôm kính trên thị trường, hệ phụ kiện Siegenia sang trọng, kiểu dáng ngôn ngữ thiết kế riêng, đa màu sắc… dễ tạo được điểm nhấn sắc sảo cho công trình, phù hợp với nhiều kiểu kiến trúc khác nhau, từ cổ điển đến các biệt thự hiện đại.

Việc ứng dụng công nghệ sơn hiện đại cho phép màu sơn trên bề mặt hệ phụ kiện Siegenia giữ được độ bền lên tới hàng chục năm, giúp sản phẩm không bị tác động bởi quá trình oxy hóa. Hơn thế, với khả năng chịu được lực va đập cao, độ bền vượt trội, hệ phụ kiện cửa nhôm hãng Siegenia đang mở ra không gian sống, xu thế nhà thông minh và an toàn cho kiến trúc Việt.

Công ty GCOM - Đại diện của thương hiệu SIEGENIA tại Việt Nam

Việt Nam là một thị trường đang phát triển, có tiềm năng đối với các loại phụ kiện cửa cao cấp. Sau khi tìm hiểu về thị trường ở các nước trong khu vực Đông Nam Á, Tập đoàn Siegenia – Đức đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên để phân phối, phát triển sản phẩm.

Ông Frank - Giám đốc kinh doanh khu vực Asia Pacific tập đoàn SI làm việc với đối tác tại Việt Nam.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Frank, Giám đốc kinh doanh khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Siegenia cho biết: "Ở thị trường này, chúng tôi đã chọn Công ty Gcom, đây là đối tác phân phối chính hãng duy nhất tại Việt Nam của Siegenia, họ phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn SI tại thị trường quốc tế. Công ty Gcom có trách nhiệm bảo vệ thương hiệu, phát triển sản phẩm và cung cấp các giải pháp của Siegenia tại thị trường Việt Nam”.