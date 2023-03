Phòng tránh tai nạn bỏng cho trẻ nhỏ thế nào?

(VTC News) -

Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh, TP.HCM) tiếp nhận liên tiếp 2 trường hợp trẻ nhỏ bị phỏng.

Trường hợp thứ nhất là bé V.H.G. (nữ, 10 tháng tuổi, ở Tiền Giang). Người nhà cho biết, khi đang ngồi trên xe tập đi, bé chồm người lên bàn, kéo dây điện của bình nước siêu tốc đang sôi, làm nước sôi đổ lên người, gây bỏng mặt, ngực, tay, chân phải. Người nhà ngay lập tức đưa trẻ đến bệnh viện địa phương sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Trường hợp thứ hai là bé T.N.T.V. (nữ, 6 tháng tuổi, ở Đồng Nai). Theo người nhà, trẻ được bà ngoại bế trong khi nướng mực bằng cồn. Khi lửa gần hết, bà ngoại châm cồn thêm gây phụt lửa vào tay bà ngoại, vào mặt, ngực tứ chi trẻ. Ngay lập tức trẻ được người thân đưa tới bệnh viện gần nhà sơ cứu và chuyển Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Cả 2 trẻ vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đều trong tình trạng sốc với mạch nhẹ chi mát, huyết áp khó đo, diện tích bỏng khoảng 40% ở trẻ G. và 35% ở trẻ V.

Trẻ 6 tháng tuổi bị bỏng cồn, diện tích 35%. (Ảnh: BVCC)

Hai bệnh nhi được các bác sĩ truyền dịch chống sốc, hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc giảm đau và chăm sóc vết thương phỏng, sau đó chuyển đến khoa Hồi sức ngoại điều trị tiếp.

Trẻ được chăm sóc vết thương bằng các dung dịch sát trùng không gây đau và các loại gạc sinh học diệt khuẩn, tiêu mô hoại tử, kích thích tạo mô hạt, không dính mô khi thay gạc, kết hợp với dinh dưỡng hợp lý. Kết quả, sau hơn 1 tuần điều trị tình trạng vết thương cải thiện lành dần.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân chủ yếu khiến trẻ bị bỏng là do tiếp xúc với chất lỏng nóng (hơn 70%), kế đến là bỏng do lửa hoặc bỏng do điện, do yếu tố hóa học như a-xít. Da là bộ phận thường bị tổn thương nhất khi bị bỏng, kế đến là các lớp sâu dưới da (gân, cơ, xương, khớp, mạch máu, thần kinh) và một số cơ quan nội tạng (đường hô hấp, ống tiêu hoá, bộ phận sinh dục…).

BS.CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, lưu ý: ‘‘Trong trường hợp trẻ bị phỏng nước sôi hay lửa cần đưa trẻ ra nơi an toàn, dội nước lên chỗ vết thương trẻ cho trẻ bớt bỏng thêm, bớt đau, rồi nhanh chóng đưa trẻ tới bệnh viện để cấp cứu’’.

Để phòng, chống tai nạn gây bỏng ở trẻ em, người lớn lưu ý theo dõi và kiểm soát chặt chẽ hành vi của trẻ nhỏ, nhất là trẻ đang tập bò và chập chững đi.

Ngoài ra, cần để các vật dụng nóng, các chất dễ cháy, các chất dễ phát sinh lửa, đồ điện ở nơi an toàn, ngoài tầm với của trẻ nhỏ; kiểm tra độ nóng của nước trong các bồn tắm cho trẻ, không để trẻ tự vặn vòi nước nóng. Riêng với trẻ đã nhận thức được, phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở con về cách phòng tránh tai nạn bỏng.

‘’Phụ huynh cần cẩn thận trong công việc sinh hoạt hàng ngày ở nhà, vì mọi hành vi, động tác, hành động của người lớn có thể gây nguy cơ tổn thương đối với trẻ nhỏ. Những việc cần làm để ngôi nhà mình ở an toàn cho trẻ nhỏ là không để các đồ dùng nóng, sôi, bàn ủi nóng, pô xe mới chạy về, chai lọ hóa chất, thuốc diệt chuột, diệt côn trùng, thuốc uống điều trị, ổ điện, ở ngang tầm với trẻ. Nhà tắm không để xô có nước vì trẻ có thể té vào, hạn chế tủ bàn ghế, có thể ngã đè trẻ…’’, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến lưu ý thêm.

Lâm Ngọc