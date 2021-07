Phong tỏa Bệnh viện Minh An ở Nghệ An sau khi phát hiện 2 nhân viên mắc COVID-19

(VTC News) -

Sáng 27/7, sau khi phát hiện 2 nhân viên Bệnh viện Đa khoa Minh An (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) mắc COVID-19, Sở Y tế Nghệ An quyết định phong tỏa tạm thời Bệnh viện Minh An để phòng chống dịch.

Lực lượng chức năng đã cấp tốc phun hóa chất tiêu độc, khử trùng toàn bộ bệnh viện. Truy vết các F1, F2, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn thể nhân viên, bệnh nhân và người nhà.

Bệnh viện Đa khoa Minh An bị phong tỏa tạm thời để phòng chống dịch COVID-19

Hai nhân viên Bệnh viện Đa khoa Minh An, huyện Quỳnh Lưu là chị T.T.T. (SN 1993), địa chỉ ở Tân Thắng, xã An Hoà, huyện Quỳnh Lưu được phân công tăng cường lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2 ngày 21/7, trong kíp trực có bệnh nhân L.V.C. test nhanh dương tính và được CDC xét nghiệm khẳng định dương tính ngày 22/7.

Bệnh nhân thứ 2 là chị N.T.H. (SN 1989), địa chỉ ở Xóm 11, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 21/7 chị tham gia trực thu ngân khách test nhanh COVID- 19 tại cổng bệnh viện.

Ngày 26/7, chị H. được lấy mẫu làm test nhanh định kỳ (5 ngày 1 lần) và cho kết quả 2 lần dương tính, kết quả khẳng định PCR dương tính với virus SARS-COV-2.