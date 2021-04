Phim Việt thắng giải lớn, đường ra rạp vẫn gập ghềnh chông gai

(VTC News) -

Video: Trailer phim Tình yêu vô hình

Tối qua (9/4), nhà sản xuất phim Tình yêu vô hình đã có buổi gặp gỡ báo giới và thông tin về những giải thưởng đã giành được tại Liên hoan phim Quốc tế Paris diễn ra từ ngày 4 - 14/2 vừa qua. Được biết, kỳ Liên hoan năm nay quy tụ 43 phim trên toàn thế giới tranh giải.

Tình yêu vô hình tranh giải tại hạng mục dành cho phim quốc tế và đã vinh dự thắng ba giải thưởng bao gồm: Phim truyện hay nhất; Hợp tác quốc tế xuất sắc và Diễn viên xuất sắc nhất dành cho vai diễn nữ y tá Nguyễn Thị Hoa của Hoàng Phượng. Bộ phim cũng được đề cử tại Liên hoan phim Cannes nhưng do dịch COVID-19 nên liên hoan đã bị huỷ trong sự tiếc nuối.

Trước đó, phim tham gia LHP Độc lập của Mỹ, chiếm hai giải là Adward of Merit - phim điện ảnh châu Á xuất sắc và Adward of Exellence - chỉ đạo mỹ thuật xuất sắc. Do ảnh hưởng của dịch COVID -19, liên hoan phim không có các sự kiện gặp gỡ và trao giải offline mà chỉ tổ chức và công bố giải thông qua hình thức trực tuyến.

Tình yêu vô hình do Hãng Phim truyện I kết hợp Công ty Văn hóa Hồng Nhật sản xuất cùng sự hợp tác với Trung Quốc. Đạo diễn phim là Quách Tường đến từ Trung Quốc. Phim lấy bối cảnh Đông Dương, cụ thể là Hội An những năm 1930, xoay quanh hành trình tìm kiếm tình yêu đầy bi kịch của Nguyễn Thị Hoa (Hoàng Phượng) - nữ y tá xinh đẹp và có nhiều khát vọng. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên ba nước Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ.

Hoàng Phượng, diễn viên chính trong Tình yêu vô hình.

Jena Suru - Phó giám đốc Liên hoan phim Quốc tế Paris - nhận xét Hoàng Phượng là linh hồn của bộ phim. Bà ấn tượng cảnh nhân vật trong trại giam vì bị buộc tội giết chồng.

Chọn gương mặt mới của làng điện ảnh là Hoàng Phượng tham gia dự án thay vì các diễn viên gạo cội, đại diện êkip sản xuất bộ phim cho hay, đạo diễn muốn có một gương mặt mới mẻ, đậm chất Á đông và không có vết xăm nào trên người. Rất may, Hoàng Phượng đã thể hiện tốt nhất vai diễn khó này. Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, nữ diễn viên cho biết, khó khăn lớn nhất khi tham gia phim là liền một lúc phải nói ba ngôn ngữ Việt, Anh và tiếng Trung. Cô cũng học được nhiều kỹ năng diễn xuất từ đạo diễn Trung Quốc Quách Tường.

Bên cạnh Hoàng Phượng, Tình yêu vô hình còn có sự góp mặt của NSND Bùi Bài Bình. Anh cho biết, bản thân thấy may mắn khi được làm việc với một ê kip chuyên nghiệp đến từ các kinh đô điện ảnh thế giới. Sự góp mặt của anh trong dự án còn là chỗ dựa tinh thần cho các nghệ sỹ trẻ như Hoàng Phượng.

Tạo hình nhân vật y tá Hoa do Hoàng Phượng thủ vai trong "Tình yêu vô hình".

Khẳng định đây là dự án phim nghệ thuật với mong muốn thông qua nó để trình diện một diện mạo của nền điện ảnh và nghệ thuật Việt Nam với thế giới, đại diện nhà sản xuất Tình yêu vô hình cho hay, không quá nặng nề về doanh thu khi phim ra rạp. Tuy nhiên, nhà sản xuất cũng cân nhắc thời điểm phát hành để tránh dịch COVID-19 và các phim bom tấn khác. Hiện tại, đội ngũ marketing cũng đang lên kế hoạch truyền thông cho Tình yêu vô hình. Theo đó, chỉ tập trung vào nội dung và những điểm xuất sắc của tác phẩm thay vì những yếu tố bên lề. Theo kế hoạch, tác phẩm sẽ được trình diện công chúng Việt Nam vào nửa cuối năm 2021 nhưng vẫn chưa có lịch cụ thể. Phía đơn vị sản xuất đang phải trông ngóng nhiều bề để đưa tác phẩm đến với công chúng mà không gặp phải những rủi ro không lường trước.

