Phim kinh dị “The Cellar”: Dưới tầng hầm là địa ngục

(VTC News) -

Trong các bộ phim kinh dị về ngôi nhà ma ám trước đây, ác quỷ thường được triệu hồi thông qua nghi lễ tà thuật hoặc trú ngụ trong một số đồ vật cụ thể. Thế nhưng sẽ ra sao nếu căn hầm ngay dưới chân bạn là con đường dẫn thẳng xuống địa ngục? “The Cellar” (“Hầm khải huyền”) sẽ cho khán giả chứng kiến nỗi kinh hoàng khi quỹ dữ có thể xuất hiện trong chính ngôi nhà thân yêu bất cứ lúc nào.

Chuyện phim “Hầm khải huyền” bắt đầu khi Keira Woods (Elisha Cuthbert) chuyển vào một căn nhà mới cùng chồng Brian (Eoin Macken), con trai Steven (Dylan Fitzmaurice) và con gái Ellie (Abby Fitz). Từ khi đến đây, Ellie đã có cảm giác bất an vì một loạt những ký hiệu kỳ lạ xuất hiện ở khắp mọi bức tường. Đặc biệt, căn hầm tối đen như mực luôn khiến cô bé cảm thấy sợ hãi vì có một thế lực đen tối vây quanh.

Trong một đêm nhà mất điện, Ellie gọi điện cho mẹ cầu cứu. Thế nhưng, Keira lại yêu cầu con gái tự mình xuống tầng hầm bật điện lại. Thông qua điện thoại, cô hướng dẫn Ellie chỉ cần đếm 10 bước chân là sẽ xuống được tầng hầm. Thứ nhưng, những tiếng đếm cứ thế tăng dần. Đến khi Keira và Brian về nhà thì cô con gái đã mất tích một cách bí ẩn.

Từ đây, những sự kiện kinh hoàng bắt đầu ập đến gia đình Woods mỗi lúc một nhiều hơn, từ chiếc máy hát cũ phát ra âm thanh quỷ dị cho tới những hình ảnh rùng rợn vẽ bằng một loại mực nào đó dưới tầng hầm cũng như biểu hiện quái lạ của Steven. Phải chăng căn hầm chính là con đường dẫn thẳng tới địa ngục của ác quỷ Baphomet? Keira phải làm gì để cứu con gái mình thoát khỏi kết cục kinh hoàng?

Dựa theo phim ngắn kinh dị “The Ten Steps” từng thắng giải thưởng vào năm 2011, “Hầm Khải Huyền” sẽ là tác phẩm khiến người xem phải ám ảnh ngay cả khi bước chân ra khỏi rạp. Phim do chính Brendan Muldowney - vị đạo diễn trẻ đứng sau “The Ten Steps” thực hiện cùng sự góp mặt của mỹ nhân Elisha Cuthbert của “The Girl Next Door” (2004), “House of Wax” (2005) và “My Sassy Girl” (2008).

Phim dự kiến công chiếu ngày 27/05/2022 tại các rạp trên toàn quốc.