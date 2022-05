4 nhân vật nhí của phim kinh dị khiến khán giả ám ảnh, sợ hãi

(VTC News) -

Không cần phải là những con quái vật đáng sợ, hay những tên sát nhân ám ảnh ngay cả trong giấc ngủ, điện ảnh Hollywood vẫn có thể khiến khán giả khiếp đảm chỉ với các nhân vật nhí nhỏ tuổi.

Esther ở "Orphan"

Cách xây dựng nhân vật Esther - cô bé mồ côi của "Orphan" xuất sắc đến mức được liệt vào hàng những nhân vật kinh dị mang tính biểu tượng nhất thập niên 2000.

“Cải trang” thành cô bé 9 tuổi xinh xắn, ngoan ngoãn, Esther thực chất là một người phụ nữ 33 tuổi tên Leena, mắc chứng suy tuyến yên khiến cơ thể trông như một đứa trẻ tiểu học. Mặt khác, Esther khiến khán giả sợ hãi vì tâm trí rối loạn và những hành vi đáng sợ, khiến gia đình “bố mẹ nuôi” đối mặt với tử thần nhiều lần.

Nhờ thành công về doanh thu lẫn đánh giá chuyên môn, "Orphan" đã được “bật đèn xanh” cho phần 2 mang tên "Orphan: First Kill". Sao nhí Isabelle Fuhrman sẽ trở lại với vai Esther, cụ thể ở giai đoạn khi Esther lần đầu được nhận nuôi và cũng là lần đầu “ra tay” với người vô tội. Đây chắc chắn sẽ là “cú twist” đáng mong đợi trong thời gian sắp tới của các fan phim kinh dị lâu năm.

Cặp sinh đôi Grady ở "The Shining"

Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong vài phút ngắn ngủi nhưng hình ảnh hai bé gái song sinh bận váy xanh, nắm tay nhau đứng giữa hành lang khách sạn Overlook của "The Shining" đã khiến hàng triệu khán giả mất ngủ. Sự xuất hiện của chị em Alexa - Alexie Grady đã khiến cậu bé Danny trong phim ám ảnh, thậm chí suýt chút đã bị dụ đến chỗ chết.

Tạo hình đáng sợ và diễn xuất tự nhiên của cặp sao nhí Louise - Lisa Burns đã giúp họ trở thành nhân vật thuộc hàng kinh điển bậc nhất màn ảnh Hollywood thập niên 1980. Sau này trong dự án "Creepshow" (2019), một số thông tin của chị em Grady đã được hé lộ, qua đó cả hai được cho là đã tự ý bỏ nhà đi và mất tích mãi mãi.

Damien ở "The Omen"

Có 2 phiên bản phim vào năm 1976 và 2006, The Omen kể về một đứa trẻ tên Damien được nhận nuôi nhằm lấp vào chỗ của một đứa bé vừa chết khi chào đời. Damien đến sống còn bố mẹ Robert - Kathy thì cũng là lúc hàng loạt hiện tượng siêu nhiên bắt đầu bủa vây gia đình cậu. Hóa ra đến tột cùng, chính Damien là hiện thân của quỷ dữ khiến cho cuộc sống của “bố mẹ nuôi” và những người xung quanh lao đao.

Không chỉ được đánh giá là tác phẩm kinh dị xuất sắc bậc nhất thập niên 1970, The Omen còn gây tò mò bởi những bí mật hậu trường đằng sau. Để có được vai diễn Damien, sao nhí Harvey Stephens (của bản gốc năm 1976) đã phải trải qua bài test… “tấn công” bạn diễn trong một phân cảnh. Nhờ diễn xuất tuyệt vời khi mới chỉ 6 tuổi, Harvey Stephens đã nhận được một đề cử Quả Cầu Vàng.

Charlie ở "Người khởi lửa"

Vũ trụ kinh dị của Stephen King có không ít những nhân vật nhí đáng sợ, kinh dị không thua gì phản diện lớn tuổi. Charlie của "Người khởi lửa" chính là một trong những “nhóc tỳ” nguy hiểm nhất màn ảnh khi sở hữu siêu sức mạnh điều khiển ngọn lửa.

Trong "Người khởi lửa", Charlie thừa hưởng siêu năng lực từ bố mẹ - những “nạn nhân” từ cuộc thí nghiệm bí ẩn của chính phủ. Sau khi gia đình bị hãm hại, Charlie đã thức tỉnh sức mạnh của mình, tận dụng nó để bảo vệ bản thân, gia đình và triệt hạ kẻ xấu.

Năm 1984, nữ minh tinh Drew Baltimore được lựa chọn vào vai cô bé Charlie và gây được nhiều ấn tượng. Giờ đây sau gần 3 thập kỷ, "Người khởi lửa" trở lại với phiên bản điện ảnh do xưởng phim kinh dị Blumhouse sản xuất, và vai Charlie được giao cho tân binh Ryan Kiera Armstrong.

Phim do đạo diễn Keith Thomas chuyên trị dòng kinh dị cầm trịch. Zac Efron sẽ vào vai người cha Andy có khả năng điều khiển tâm trí, trong khi vai cô bé Charlie sẽ do sao nhí Ryan Kiera Armstrong (từng đóng IT: Chapter Two, Black Widow, Anne with an E,...) thủ vai.