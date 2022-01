7 bộ phim kinh dị, xác sống của Hàn Quốc gây sợ hãi đến nghẹt thở

(VTC News) -

Vương triều xác sống, Bán đảo, Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới… luôn nằm trong tuyển tập những bộ phim tận thế, xác sống mà bạn chắc chắn không thể bỏ qua nếu yêu thích thể loại này.

Lời cầu cứu

Bộ phim chiếu mạng Lời cầu cứu (Save Me) kể về một gia đình tan vỡ chuyển đến vùng ngoại ô để bắt đầu cuộc sống mới. Tại đây, họ được chào đón bởi một nhóm tôn giáo. Nhìn bề ngoài, những người này rất tốt bụng và hào phóng. Họ đã giúp gia đình mới đến ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, càng ngày gia đình này càng cảm thấy họ đang sống giữa một giáo phái với những điều bí ẩn. Nhân vật chính là Im Sang Mi (do Seo Ye Ji thủ vai) tìm kiếm sự giúp đỡ của người bạn cùng lớp Han Sang Hwan (do Taecyeon thủ vai) để cứu cô khỏi cái bẫy địa ngục tại đó.

Bộ phim đi sâu vào sự dối trá tiềm ẩn trong nhiều tổ chức tôn giáo, chủ yếu dựa vào ý niệm sai lầm về việc chuẩn bị cho sự cứu rỗi trong thời kỳ khải huyền. Seo Ye Ji và Taecyeon đã thể hiện vai diễn xuất sắc, tự nhiên đến nỗi người xem còn quên luôn họ chỉ đang diễn.

Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới

Có rất nhiều suy đoán về điều gì sẽ xảy ra khi bạn chết và bộ phim Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới là một giả định. Trong cốt truyện phim, mỗi người đề sẽ phải trải qua một loạt thử thách để linh hồn của họ không bị đầy xuống địa ngục. Nhân vật chính trong phim là Kim Ja Hong (do Cha Tae Hyun thủ vai), người lính cứu hỏa đã qua đời khi đang làm nhiệm vụ. Hành trình của Kim Ja Hong được giám sát bởi 3 người bảo vệ gồm Gang Rim (Ha Jung Woo), Hae Won Maek (Joo Ji Hoon) và Lee Deok Choon (Kim Hyang Gi).

Từ đầu đến cuối, bộ phim đều rất lôi cuốn với diễn xuất đỉnh cao của dàn diễn viên chính. Mọi biểu cẩm, cảm xúc trong bộ phim đều được đánh giá là rất chân thực. Thêm vào đó, cốt truyện căng thẳng đến mức chỉ cần chớp mắt, bạn đã có thể bỏ lỡ rất nhiều chi tiết hay.

Thử thách thần chết: 49 ngày cuối cùng

Tiếp nối thành công của phần 1, Thử thách thần chết: 49 ngày cuối cùng cũng hấp dẫn không kém. Bộ phim cho thấy những thử thách không chỉ dành riêng cho con người, mà ngay cả những người bảo vệ cũng có nhiệm vụ của riêng. Họ buộc phải hướng dẫn linh hồn thứ 49 của mình vượt qua thử thách để có cơ hội lấy lại linh hồn, tự do và ký ức bị đánh mất. Lần này, nam diễn viên Ma Dong Seok thủ vai chính Seongju, một nhân vật mạnh mẽ, hài hước, tình cảm. Phim có những pha hành động kịch tính.

Không chỉ nổi bật bởi kỹ xảo điện ảnh hoành tráng, kịch bản tinh tế và diễn xuất đáng kinh ngạc, bộ phim còn truyền tải nhiều thông điệp và bài học cuộc sống rất giá trị.

Bán đảo

Lấy bối cảnh là 4 năm sau các sự kiện kinh hoàng của phần 1 Chuyến tàu sinh tử (Train to Busan), bộ phim kinh dị chủ đề xác sống này cho thấy một mớ hỗn độn hậu tận thế đang lan tràn khắp hành tinh. Một cựu quân nhân cùng với một gia đình còn sống sót trên bán đảo phải băng qua những con đường trên vùng đất hoang, nơi thây ma không phải là mối nguy hiểm duy nhất.

Bộ phim có sự tham gia của Kang Dong Won trong vai chính Jung Seok, cựu đại úy thủy quân lục chiến; Lee Jung Hyun trong vai Min Jung, thành viên của gia đình sống sót trên bán đảo, và Kim Min Jae trong vai trung sĩ Hwang. Bộ phim tạo cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở từ đầu đến cuối, đưa người xem trở lại một lần nữa vào thế giới bị chiếm đóng bởi những xác sống và nỗi sợ hãi.

Vương triều xác sống

Bộ phim Vương triều xác sống (Kingdom) lấy bối cảnh vào thời đại Joseon. Khi phát hiện ra sự lây nhiễm bí ẩn đang xảy ra với đất nước của mình, một vị thái tử đã quyết định điều tra nguồn gốc của nó để diệt trừ hậu họa, cứu người dân khỏi sự diệt vong.

Loạt phim Vương triều xác sống gồm 2 phần và một phần tiền truyện được phát hành trên Netflix. Dàn diễn viên hội tụ toàn ngôi sao của điện ảnh Hàn Quốc như Joo Ji Hoon, Bae Doona, Kim Sung Kyu, Jeon Suk Ho, Ryu Seung Ryong, Kim Hye Joon, Kim Sang Ho, Heo Joon Ho và Jun Ji Hyun. Bộ phim được giới phê bình đánh giá cao và thành công cả về mặt thương mại.

Alive: Tôi còn sống

Tiếp tục là một bộ phim sinh tồn lấy bối cảnh thế giới bị xác sống xâm chiếm, Alive: Tôi còn sống kể về hành trình thoát nạn của anh chàng Oh Joon Woo (do Yoo Ah In thủ vai). Oh Joon Woo bị mắc kẹt một mình trong nhà khi một bệnh dịch kỳ lạ bắt đầu hạ gục từng người xung quanh anh. Không thức ăn, không nước uống, cũng không thể liên lạc được với gia đình khi mọi tín hiệu đều bị ngắt, anh đã nghĩ đến việc tìm đến cái chết. Đột nhiên, anh phát hiện ra còn có một người sống sót khác ở tòa nhà đối diện. Đó là Kim Yoo Bin (do Park Shin Hye thủ vai). Sau đó, cả hai đã hợp tác để vượt qua hoạn nạn.

Diễn xuất của Park Shin Hye và Yoo Ah In đã đưa bộ phim này lên “bản đồ” các tác phẩm phim ảnh Hàn Quốc chủ đề xác sống, sinh tồn và tận thế đáng xem nhất.

Tiếng than

Sự xuất hiện bất ngờ của một người đàn ông Nhật Bản đã làm xáo trộn sự yên bình của một ngôi làng xa xôi ở Hàn Quốc. Vì một số lý do, dân làng bắt đầu xuất hiện các triệu chứng do nhiễm trùng, cuối cùng dẫn đến việc họ giết hại cả gia đình mình. Trong Tiếng than (The Wailing), viên cảnh sát tên Jong Goo (do Kwak Do Won thủ vai) tiến hành điều tra những diễn biến bí ẩn trên. nhưng không may chính cô con gái của anh cũng mắc các triệu chứng tương tự. Do đó, anh quyết tâm chấm dứt tai họa này mãi mãi. Một pháp sư tên là Il Gwang (do Hwang Jung Min thủ vai) và một phụ nữ bí ẩn (do Chun Woo Hee thủ vai) cùng với Jong Goo giải cứu ngôi làng khỏi thảm họa diệt vong này.

Nếu yêu thích phim kinh dị, “Tiếng than” sẽ khiến bạn không thể rời mắt.