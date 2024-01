Phi hành gia Ấn Độ bay vào vũ trụ bằng thiết bị của Nga

(VTC News) -

Theo Hindustan Times, các phi hành gia Ấn Độ tham gia sứ mệnh không gian có người lái đầu tiên của nước này nhiều khả năng sẽ bay vào vũ trụ với đồ phi hành gia do Nga sản xuất.

Hindustan Times dẫn báo cáo của Cơ quan nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) có thể sẽ đưa ra lựa chọn sử dụng đồ phi hành gia do nước ngoài chế tạo nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật do chương trình Gaganyaan đề ra. Điều này là nhằm bảo đảm an toàn hơn cho các phi hành gia trong sứ mệnh đầu tiên.

Hiện tại ISRO đang phát triển mẫu đồ phi hành gia nội địa là IVA và bộ đồ này sắp hoàn tất thử nghiệm.

ISRO hiện chưa xác nhận thông tin Hindustan Times đăng tải.

Các mẫu đồ phi hành gia do công ty Zvezda của Nga phát triển. (Ảnh: Sputnik)

Trong chương trình đưa người vào không gian Gaganyaan, Ấn Độ có sự hợp tác chặt chẽ với Nga qua nhiều thỏa thuận hợp tác không gian khác nhau. Lãnh đạo Nga - Ấn Độ cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong các chuyến bay đưa người vào không gian vào năm 2018. ISRO cũng nhận được sự hỗ trợ từ Nga trong việc phát triển hệ thống sự sống , modul phi hành đoàn và đào tạo phi hành gia.

Trong chuyến thăm Vladivostok năm 2019, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi từng đề cập rằng “sự hợp tác lâu dài trong lĩnh vực không gian giữa Ấn Độ và Nga đang chạm đến những tầm cao mới” .

Năm 2020, bốn phi hành gia của ISRO đã được lựa chọn đã tới Nga để tham gia khóa huấn luyện bay vào vũ trụ chung tại Trung tâm đào tạo phi hành gia Gagarin ở Thành phố Ngôi Sao, ngoại ô Moskva. Các phi hành gia sau đó tiếp tục quá trình huấn luyện cho sứ mệnh ở Ấn Độ.

Glavkosmos, một công ty con của Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cho biết, các phi hành gia Ấn Độ đã đến thăm nhà máy Zvezda để đo các thông số nhân trắc học để sản xuất đồ phi hành gia.

Sreedhara Somanath, lãnh đạo ISRO cho biết, năm 2024 chương trình Gaganyaan sẽ sẵn sàng đi vào hoạt động. Sứ mệnh đưa người vào không gian có khả năng được khởi động vào năm 2025.

Theo kế hoạch của chương trình Gaganyaan, ba phi hành gia của Ấn Độ sẽ thực hiện chuyến bay lên không gian ở quỹ đạo 400 km và quay trở lại Trái Đất

Một loạt các cuộc thử nghiệm dự kiến ​​sẽ được tiến hành trong những tháng trước khi phóng. Điều này bao gồm chuyến bay thử nghiệm với robot hình người tên là Vyomitra và chuyến bay không người lái trước sứ mệnh có người lái.

Vào tháng 10 năm ngoái, ISRO đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên để chuẩn bị cho Gaganyaan. Modul phi hành đoàn trong thử nghiệm đã lộn ngược khi quay trở lại Trái Đất. Năm nay, ISRO sẽ thử nghiệm modul phi hành đoàn một lần nữa để đảm bảo nó vẫn đứng thẳng sau khi rơi xuống biển.

Trong năm 2023, cơ quan vũ trụ Ấn Độ đã đạt được một số thành tựu mang tính bước ngoặt khi phóng thành công sứ mệnh tàu thăm dò Chandrayaan-3 tới cực nam của Mặt Trăng. Vào tháng 9, ISRO đã khởi động sứ mệnh đầu tiên của nước này tới Mặt Trời, với tàu thăm dò Aditya-L1. Tuần trước, Aditya-L1 đã được đưa vào quỹ đạo thành công và nó sẽ hoạt động ngoài không gian trong 5 năm tới sẽ thực hiện các quan sát trong 5 năm tới.

Sau thành công hạ cánh xuống Mặt Trăng, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi cơ quan vũ trụ đặt mục tiêu thành lập trạm vũ trụ của riêng Ấn Độ vào năm 2035 và đưa người Ấn Độ đầu tiên lên Mặt trăng vào năm 2040.