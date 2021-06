Phi công người nước ngoài tại Vietjet chung tay ủng hộ Quỹ vaccine

(VTC News) -

Michael Parkinski, phi công người Iseael đang làm việc tại hãng hàng không Vietjet, từng tham gia các chuyến bay hồi hương, đưa kiều bào người Việt về nước an toàn từ những tháng đầu tiên của dịch bệnh. Do đó, anh hiểu rất rõ tác động của COVID-19. Ngay sau khi biết Chính phủ Việt Nam ra mắt Quỹ vaccine phòng chống COVID-19, Michael đã không do dự đóng góp và kêu gọi đồng nghiệp cùng chung tay ủng hộ cho quỹ thông qua website www.quyvacxincovid19.gov.vn.

“Vaccine là con đường duy nhất và tốt nhất để thế giới sớm vượt qua đại dịch. Mỗi đóng góp nhỏ hôm nay sẽ tạo nên một kỳ tích cho ngày mai tươi sáng. Đó là ngày phần lớn dân số tại Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung được tiêm chủng để đưa cuộc sống trở lại bình thường”, Michael chia sẻ.

Đồng nghiệp của Michael là Erwin Molinyawe Aniban cũng nhanh chóng đóng góp vào Quỹ vaccine của Việt Nam bởi anh tin rằng sự ủng hộ của anh cùng tinh thần tương thân, tương ái của người dân Việt Nam sẽ giúp cho nhiều người được tiếp cận với vaccine hơn. Anh nói: “Tôi mong tất cả người dân được tiêm phòng đầy đủ vì tôi biết người Việt Nam rất đoàn kết. Sau này, tôi sẽ kể cho các cháu mình nghe rằng người dân trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đã kiên cường chống dịch như thế nào”.

Thời gian dài sinh sống và làm việc tại Việt Nam, cơ trưởng Nikolay Raspopov người Nga đang làm việc tại Vietjet, hiểu rất rõ sự vất vả của các nhân viên y tế trong nỗ lực ngăn chặn đại dịch. Anh khẳng định tiêm phòng vaccine là con đường nhanh chóng, an toàn và cấp thiết nhất để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đó là lý do anh tham gia ủng hộ cho Quỹ vaccine phòng chống COVID-19.

Đối với Elmin Qurban Guliyev, phi công người Azerbaijan, đang sống và làm việc tại Việt Nam hơn 2 năm, COVID-19 là một con quái vật đáng sợ đã cướp đi sinh mạng, việc làm và ly tán biết bao gia đình, trong đó có gia đình anh. “Khi Chính phủ Việt Nam kêu gọi ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19, tôi quyết định đóng góp ngay vì câu chuyện của chính mình, vì sự đoàn kết và lòng yêu mến con người Việt Nam”, Elmin tâm sự.

Sau khi ủng hộ qua website www.quyvacxincovid19.gov.vn, Elmin nhận được giấy chứng nhận của Quỹ và anh cảm thấy rất tự hào. Elmin đã khoe giấy chứng nhận với bạn bè để kêu gọi mọi người chung tay cùng Chính phủ Việt Nam chống đại dịch. Anh lạc quan: “Bằng việc chung tay, góp sức và bảo vệ lẫn nhau, chúng ta sẽ nhanh chóng chiến thắng đại dịch và cuộc sống sẽ trở lại bình thường”.