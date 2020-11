Phạt nam thanh niên 'bốc đầu' xe máy, khoe lên Tiktok

Tối 27/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua mạng xã hội Facebook, Công an Hà Nội nhận phản ánh của người dân về vụ việc nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, "bốc đầu" xe máy gây mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Cổ Linh, quận Long Biên.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát giao thông số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã kiểm tra, xác minh và triệu tập người lái xe máy là B.T.L (trú tại Ngọc Lâm, Long Biên) đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, nam thanh niên này thừa nhận đã mượn xe của bạn để thực hiện hành vi vi phạm trên và cam kết không tái phạm.

Nam thanh niên bị xử phạt 4,2 triệu đồng vì các lỗi vi phạm.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt 4,2 triệu đồng đối với B.T.L về các lỗi không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; người đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xilanh 50 phân khối trở lên; điều khiển xe mô tô không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển..., đồng thời tạm giữ phương tiện vi phạm theo quy định.