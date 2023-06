Phạt kẻ bình luận xuyên tạc vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Ngày 13/6, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.R. (38 tuổi, trú TP Hội An, Quảng Nam) về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân.

Ông R. bị xử phạt 5,5 triệu đồng. (Ảnh: C.A)

Lúc 11h ngày 11/6, ông R. xem tin tức tại trang “Thông tin Chính phủ” có đăng tải bài viết với nội dung “Truy bắt nhóm đối tượng dùng súng tấn công trụ sở công an xã tại Đắk Lắk”.

Sau đó, ông R. sử dụng Facebook cá nhân chia sẻ bài viết trên với nội dung bình luận sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức ở trạng thái chia sẻ công khai.

Qua làm việc, ông R. thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5,5 triệu đồng với cá nhân ông R.

THANH BA