Phát hiện nhiều sai phạm trong ngày đầu tổng kiểm soát xe khách, xe container trên toàn quốc

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là tai nạn giao thông do xe ô tô kinh doanh vận tải chiếm 30 - 40% tổng số vụ tai nạn giao thông đường bộ, Bộ Công an ban hành kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải.

Kế hoạch tổng kiểm soát được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (1/8 - 14/8), lực lượng CSGT toàn quốc sẽ tuyên truyền vận động chủ xe, chủ doanh nghiệp và lái xe chấp hành pháp luật, ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Giai đoạn 2 (15/8 - 15/10), công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm.

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) kiểm tra các phương tiện.

Theo kế hoạch, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trực tiếp tổ chức thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách bao gồm: Xe đưa đón học sinh, công nhân, xe hợp đồng chở khách, xe buýt và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container.

Các hành vi vi phạm được tập trung xử lý gồm: vi phạm về quy tắc giao thông và điều kiện của người điều khiển và phương tiện; vi phạm nồng độ cồn, ma túy; xe hết niên hạn sử dụng...

Theo ghi nhận của PV VTC News trong sáng 1/8, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Đội 1, Cục CSGT) đã bố trí các tổ công tác làm nhiệm vụ tại khu vực trạm thu phí ra, vào cao tốc.

Việc kiểm tra được tập trung vào ô tô kinh doanh vận tải hành khách (xe đưa đón học sinh, công nhân, xe hợp đồng chở khách, xe buýt) và ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Tổ công tác Đội 1 kết hợp vừa kiểm tra, vừa tuyên truyền cho tài xế, chủ xe biết kế hoạch tổng kiểm soát.

Trong sáng nay, tổ công tác dừng kiểm tra ô tô khách loại 40 chỗ ngồi, chạy tuyến Lào Cai - Thái Bình do tài xế Đ.V.D. (trú tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) điều khiển. Qua kiểm tra, tài xế D. chỉ xuất trình được giấy hẹn làm thủ tục cấp, đổi đăng ký xe đã quá hạn 25 ngày mà không trình được giấy đăng ký phương tiện.

Tổ công tác kết hợp vừa kiểm tra, vừa tuyên truyền cho tài xế, chủ xe biết kế hoạch tổng kiểm soát.

Tài xế D. chỉ xuất trình được giấy hẹn làm thủ tục cấp, đổi đăng ký xe đã quá hạn.

Trình bày với tổ công tác, tài xế Đ.V.D. cho biết, do vắng khách, ô tô phải nằm tại bãi nhiều ngày nên chủ phương tiện và lái xe chủ quan. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, tài xế và chủ phương tiện đã nắm được và cam kết chấp hành.

Tương tự, ô tô giường nằm mang BKS 24F-000.XX, chạy tuyến Lào Cai - Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) cũng bị lực lượng CSGT dừng xe, kiểm tra.

Tài xế không xuất trình được đăng ký xe mà chỉ xuất trình được giấy đăng ký phương tiện giao thông thế chấp tổ chức tín dụng đã hết hạn.

Lực lượng CSGT kiểm tra các ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Thiếu tá Phùng Mạnh Tường, Phó đội trưởng Đội 1 cho biết, lực lượng CSGT đã tuyên truyền, phổ biến mức phạt với tài xế và chủ xe vi phạm hành vi vi phạm. Tuy nhiên, trong những ngày đầu thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát, lực lượng chức năng chỉ nhắc nhở và yêu cầu chủ xe, tài xế bổ sung đủ giấy tờ.

"Ngay từ ngày đầu tiên của đợt tổng kiểm soát, đơn vị xác định phải làm tốt công tác tuyên truyền đến chủ xe, chủ doanh nghiệp.Đối với chủ phương tiện, công ty, chúng tôi yêu cầu ký cam kết chấp hành các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tài xế điều khiển phương tiện phải ký cam kết không vi phạm các hành vi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông", Phó đội trưởng Đội 1 thông tin.

Bên cạnh đó, Thiếu tá Phùng Mạnh Tường cho biết, trong giai đoạn 2 (15/8-15/10), lực lượng CSGT trên tuyến sẽ đồng loạt ra quân và sử dụng tối đa hệ thống camera giám sát trên tuyến để phát hiện vi phạm, phối hợp nhịp nhàng cùng các tổ tuần tra kiểm soát trên đường để xử lý nghiêm.

