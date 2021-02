Phát hiện 5 hộ dân trồng hơn 200 cây anh túc làm rau nuôi lợn

(VTC News) -

Ngày 25/2, trả lời VTC News, Trung tá Lê Thành Văn, Phó trưởng Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa lập hồ sơ xử lý 5 hộ gia đình tại các xã Kiên Thành, Tân Lập, thị trấn Chũ do trồng 214 cây thuôc phiện (cây anh túc) trong vườn nhà.

Cây thuốc phiện trồng tại một nhà người dân ở huyện Lục Ngan (Bắc Giang)

Trước đó, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma tuý công an huyện phối hợp với Công an các xã Kiên Thành, Tân Lập, thị trấn Chũ kiểm tra, phát hiện tại khu vườn rau của 5 gia đình trên địa bàn các xã trên có trồng cây anh túc. Cơ quan công an đã lập hồ sơ, kiểm đếm tổng số 214 cây, đồng thời lập hồ sơ xử lý.

Bước đầu, nhiều người dân khai nhận do không biết là cây gì nên trồng làm rau nuôi lợn.

Trung tá Lê Thành Văn cho biết thêm, trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý đồng thời tuyên truyền tới người dân để người dân biết được trồng cây thuốc phiện dù với mục đích gì cũng vi phạm pháp luật.